26歲男子接種國產科興，半小時後昏倒，醒來驚覺面癱眼腫，一開口，嘴巴更歪向一邊，真陰功豬。毫無疑問他是愛國的，美中不足是發生意外，才釀成悲劇。其中有三點值得留意。

一、經此一劫，該年輕人對政府信心盡失，正考慮索償。之前有接種科興的人出事，政府與專家都馬上割席，否認跟疫苗有關。我當然信專家、信政府、信阿爺，但還是禁不住問：接種後出事者，到底要符合什麼萬中無一的條件，才可證明與疫苗有關，而能成功向政府索償呢？

索償最低門檻，顯然是你不能年老、不能有病，否則你即使打針後死了，也只會被定性為「巧合」。另外，接種後隔兩日才出事，時間上也不吻合，最好係你啪咗一針，好似啪咗「含笑半步釘」一樣，只要走半步路或者面露笑容，就會全身爆炸而死，咁科興就鐵證如山，不容抵賴嘞。

目前這位26歲壯男，年齡體格都過關；時間方面，他一針見頭暈，離場即倒下，發作得恰到好處，昏迷得天衣無縫。連希特拉都討不到的科興賠款，有機會被這位不幸中有大幸的壯士「破零」。政府這回認不認帳？不認帳，又有什麼振振有詞的藉口？我手心冒汗，延頸以待。

二、舊香港有句諺語：「黑社會也有愛國。」今天不妨說：「年輕人也有愛國。」本來2019甚或2012年前，大多數年輕人都看陸劇、喝喜茶，不知六四，何論文革。2012年後一切變了，年青人以至一般香港市民，開始抗拒黨國，是否與特區政府領導班子有關呢？北京應該研究一下。難得今日香港還有90後棄復必泰而取科興，如果這是悲劇，也是一齣蕩氣迴腸的愛國悲劇，值得全國同胞表揚。

三、勿高估自己的體魄、運氣，以及智慧。該男子自恃年輕，沒長期病患，大膽挑戰科興，結果出事。儘管已悔嘆「自大咗」，但我們還是不禁要問：接種前他哪來的自信？法蘭西有句老話，「若年少有知，老耄能為（si la jeunesse savait, la vieillesse pouvait）」，後面按下不表的是：「那世界該多美好！」儘管今天很多老人都能為所欲為，但年少依舊無知，唉。曾經有一支復必泰擺在眼前，但他沒有珍惜，到打完科興的時候才後悔莫及，塵世間最痛苦的事莫過於此！