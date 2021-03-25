熱帶水果中，左丁山最喜歡食西瓜芒果，每到泰國旅行，泰國酒店自助餐必然大量供應，還要加上木瓜、菠蘿。泰國木瓜特別鮮甜，號稱亞洲首選，但食西瓜就比不上台灣出產，至於菠蘿，左丁山好少吃，只吃鳳梨酥。

上星期在家中廚房居然發現一個菠蘿，菲傭話係七嬸平時買入不少菠蘿自製鳳梨酥，靚過不少市面產品，最近聽到大陸禁止台灣菠蘿入口，有大批轉運來香港，價錢便宜，於是買咗一兩打，送咗一個畀左家。菲律賓盛產菠蘿，與巴西、哥斯達黎加係世界三大生產國，故此菲傭用刀切菠蘿，手法純熟，塊塊同一size，左丁山試吃一塊，哎！乜咁鬼鮮甜㗎，於是連吃三塊，先知台灣鳳梨之美味。

早前中國禁止澳洲車厘子入口，於是左丁山可以在360買到塔斯曼尼亞車厘子，美味超一流，或者同樣理由，吃到西澳洲龍蝦與台灣鳳梨，都唔知要多謝邊個了。不過香港在「完善選舉制度」之後，議會內全部是田飛龍眼中之忠誠愛國者，香港大有可能跟隨澳門做法，禁止台灣鳳梨入口，香港人或者要食罐頭地捫菠蘿了。

只怕連罐頭菠蘿片都要禁運。菲律賓盛產香蕉、菠蘿、芒果，出口生果係菲律賓一個主要外滙來源。現時世界上最大之農產品市場就係中國，14億人口噃，人口開始老化噃，中國農糧生產不足，需要大量輸入外來食物來滿足人民需求，加上工業出口蓬勃，中國人民人均收入增加，沿海省市出現大量中產/富裕階級，佢地對食物要求不止係填飽肚皮咁簡單，而係要吃南海海上鮮、澳洲和牛、車厘子、台灣鳳梨……假若供應不足，你估人民會有甚麼反應？直情可以提升至國安層次嘅高度，保障中國食物供應就是國家安全議題。中國漁船不停在南海靠近越南、印尼、菲律賓捕魚，並非玩泥沙，最近菲律賓指中國有220隻漁船在Whitsun Reef出現，有中國海警船護航，菲律賓國防部長指責中國漁船進入菲律賓海域（中國聲稱是中國海域），要求漁船立即離開。中國漁民人多勢眾，菲律賓海軍不敢妄動嘅，兩年前，杜特爾特總統話過：「習先生話要釣魚嘅話，誰人可以阻止？假如我派海軍去趕走中國漁船，肯定無一個可以活着回來！」菲律賓總統咁坦白，難怪佢猛咁討好習先生，在國內則大力鎮壓懷疑係共產黨員嘅大學生！