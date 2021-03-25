因新疆集中營問題，大陸與西方多個聲稱抵制集中營囚犯製造棉花的名牌企業發生爭吵。除了名句「不吃這一套」舉國振奮，外交部發言人非常雄壯地強調：中國的市場就在這，不需要我們去專門搞什麼脅迫，但是有一點是肯定的，現在中國老百姓不允許一些外國人一邊吃着中國的飯，一邊砸着中國的碗。

吃飯和砸鍋砸碗，不吃這一套吃那一碟，中國詞彙的口腔文化令人矚目，連結到三千年農業社會的飢餓和逃難記憶。這一點，二百年歷史的美國人不明白，美國的幾場內戰俱不以口腔腸胃的理由爆發。

因此延伸到所謂戰狼外交。其實不是新鮮事：一九六七年大陸文革，香港左派暴動，香港政府拘捕香港經濟導報記者等三人，激發紅衛兵火燒英國駐華代辦處，毆打英國外交人員，並在同年八月拘捕英國記者格雷，釀成重大風波。

這一幕「人質外交」，記述在後來駐華大使柯利達的回憶錄「中國經驗」（Experiences of China）一書之中。

柯利達以冷靜、客觀、文雅的文筆記述了一九六七年之戰狼事件，包括其本人被侮辱毆打。多年後回憶，柯利達不慍不火，不怒不怨，只記錄書寫細節，並無情緒化的形容詞，顯示了歷史學家的敍事風格：

「群眾形成了一個圈，我被架上一隻肥皂箱，以便一次次被打下來。兩人緊扣我的雙臂，另一個在前打我的肚子。還有人衝上前來，在我面前揚起拳頭，問我是不是覺得中國人民很好欺負。我沒有問話，因為那種問題根本無以回答。人群中有人喝令我高喊毛主席萬歲，我不作聲，幸好那樣的指令沒有進迫。」

柯利達發現在大院中已經有幾個同僚被解放軍守衛。「我們低頭，交談了一會。雖然現場很危險，但總算暫時脫離險境，令人鬆了口氣。我記得我唸了魏吉爾的詩句：『或許有一天這種種會成為愉快的回憶。』這是魏吉爾記述沉船後的水手多年後回航的名句。這是古典大師的鼓勵。」

柯利達的英文精確，卻比較缺乏趣味，略嫌乾澀。唯對中國了解深刻，難得的是，即使有此暴力經驗，他也不主張戴卓爾夫人對鄧小平就香港問題強硬。有人指控這類中國通出賣香港，但柯利達更着眼於長遠，也許也徹底認識到，收回主權後的香港，根本是中國砧板上的一塊肉。今日回顧，並非軟弱，而是在達爾文主義的高度，一切都已看破。