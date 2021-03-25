在24號很多人一覺醒來，才知澳門當局公佈：「收到復星書面通知，近期發現多個德國BioNTech生產武肺疫苗的西林瓶封蓋有包裝瑕疵，需要立即暫停接種，直至另行通知。」

香港遲了逾一小時才發出同樣公告，有的市民一早打了針，有已預約的要到接種中心才被拒，那「第二針」的安排又如何？

到目前為止，還沒理由認為產品安全存在風險，只「為謹慎起見」，在調查期間「暫停接種」。調查結束是否恢復？去打疫苗，又不是打包裝，究竟什麼「瑕疵」？難怪市民會懷疑，為什麼又停、又開，再停？何時再開？抑或要變相雙併溝針？

起碼9人注射國貨科興疫苗死亡，不少人中風、面癱、發燒、昏迷、腹痛、抽搐……需要送院，但死因病因「無可疑」，「與科興無關」。何以沒急切調查、暫停接種、再評風險？反而中門大開更降低優先接種門檻，務求3歲至100歲全民投入。連第三期臨床數據也無法提供，如何服眾？

土瓜灣仁澤醫務中心劉東華醫生，日前於診所貼出兩款疫苗的比較圖表，及有關有效率的數據，不建議接種「聲譽不好」的科興，但建議接種「國際聲譽良好」的BioNTech……衞生署即終止與該診所合作協議並有回收行動。

政府醫生、專家、教授都有自己選擇，身體最誠實，小市民沒有催谷、散貨、交數、溝針的政治任務，當然自己挑選保護率較高哪種，不存在醫護別有用心「污衊國貨」，777心痛？勸喻他們「收手」？何其扭曲。

醫者父母心，廢物卻非父母官，「不愛」，心中沒有港人生死只有表忠弄權，這才是最大的分別！