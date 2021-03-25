管理衛生的官員唔識「瑕疵」個「疵」點讀，其實不值得大驚小怪，老娘有權叉起條腰橫眉冷對千夫指：「乜唧，我又唔係做補習天后，又唔係做天氣小姐，更加唔係做教育部長，使乜識讀啲爛鬼字喎！」嬲起上嚟以後發言改用英文或者普通話，市民咪仲迷失，大家還是忍住笑吧，否則應了小不忍則亂大謀，國安法梗有一條治到你未經審訊身陷囹圄。不過佢真係唔好彩，嗰個字唸什麼都可以從輕發落，唯獨吐出來的偏偏是「瑕pig」，咁就不但不完美，而且不可接受了。剛剛上星期，東京奧運某高層不是因為嘴巴飛出一隻Olympig，搞到要辭職謝罪嗎，人係豬佢又係豬，有乜理由人哋漏夜裸辭，佢依然戴住頂烏紗帽周圍獻世？錯開有條路，下次推廣和針後死亡沒有直接關係的科興，一個唔覺意唸成Four Pigs，拉埋麥嘜麥兜落水，你教麥家碧謝立文情何以堪？

愛護pig官的智者為她開脫，說注重衛生乃其本份，工作過度投入，才會念念不忘專攻廁所的強力清潔劑Harpic，屬於三句不離本行職業病，圍觀者不同情反而恥笑，太涼薄了。咁又係，君不見才高八斗的意見領袖也為東京奧運高層辯護，夾硬借肥佬黎和肥肥沈殿霞過橋，指「奧林匹豬」無傷大雅，怪只怪左膠政治上腦，連累無辜的幽默大師丟飯碗嗎？唉，偷換概念成癖真沒辦法，你自己話自己係基佬，同路人甲兜口兜面叫你契弟，點會冇分別呢？何況月巴還月巴，豬還豬，語境完全不同，不信你試吓當住肥肥面嬉皮笑臉叫「霞pig」，睇佢發唔發火吖嗱？