某西餐廳聲稱受夠顧客亂填資料困擾，今後只搞「安心出行」云云。做法比政府場所更決絕，全城譁然。

筆者一向不贊成故意寫一看即知玩嘢的姓名，除了虛報的確不對之外，即使站在制衡弊政立場，長遠也不利。我沙盤推演如下：

新制度出籠之初，大部份市民不肯裝「安心出行」，既不裝以保私隱，填表也自然假。假分兩種。假得像真，例如余家強變余家祥；假得極假，例如變「余家貧耕植不足以自給」。鬥創意，累積惹怒當局，拿為口實，取消填表，全面「安心出行」，加強監控，弄巧反拙。

奇在，今次率先發難的並非政府場所，況且怎知顧客亂填呢？理論上唯公職人員能查箱。餐廳志在做生意，何必搬石頭砸自己腳？究竟由誰授意？欲蓋彌彰，豈不肉酸？

回頭說，市民亦深明賣弄小聰明會被食住上，為何偏要玩嘢？我認為合乎博弈論——市民對特區政府死心，一切按既定劇本，市民玩嘢固然會轉「安心出行」，乖乖守規矩一樣會轉「安心出行」，爭遲與早，所以寧作最後抵抗，或叫不合作運動。之前「安心出行」通報失靈，也令擁躉灰心。

政府場所接受表格，比較嚴謹，職員即時撥出閣下所填電話號碼，打通就掛線。有些人靠虛報個固網電話過骨。不過，筆者最近往郵政局，又另一番光景。

全球航空癱瘓，寄文件去加拿大，還是問問郵政局穩陣。一去，果然排長龍，兩名職員守着門口，監視入場市民使用「安心出行」或查證表格。怪事來了，筆者親眼所見，至少幾名市民側側膊成功進入，什麼都沒做。因為一男一女職員掛住打牙骹，偶爾才瞄瞄，市民大可宣稱已嘟咗二維碼。我相信，獨自把關反而專注，不怕分心。百業蕭條，官家閒米養閒人，可惜無門路應徵這類筍工。

為何排長龍？事關只開一櫃枱。意即僅一人在真正辦公，卻有兩人在渾噩。我明白，兩個守門的可能並非正規郵務員。多調一員辦公，便不用排長龍，繼而不用兩員守門，繼而不用形同虛設。

空郵停擺，平郵要三個月，快遞也得三星期。幾應景，疫情之下，所求不單「安心」，還希望理性和效率，請別再自欺欺人。

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