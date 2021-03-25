港大將就本地疫苗接種計劃展開6項研究，其中一項研究將招募300名中學生做白老鼠，分別為他們及他們的父母接種同款疫苗，以研究參加者對疫苗的不良反應及免疫反應。

到目前為此，所有已批准作緊急使用的疫苗，均未有針對16歲以下人群的公開數據，也就是說，所有的疫苗研發者及生產者均受道德及最低限度的醫學倫理約束，過不了自己一關，也過不了未成年人保護法這一關，把不確定效用，不確定副作用的疫苗打入少年人的身體。

港大敢於向中學生發出邀請，不知是勇氣可嘉，還是放棄了道德束縛？政府當然想在最短的時間內為整個群體、各年齡階段的民眾接種疫苗。港大的招募，不能不令人質疑是為了盡快幫政府達成目標，替政府鋪路。

既然政府積極引入科興，而且特首也帶領大批高官接種了科興，何不邀請已接種的這批高官參加招募計劃，讓高官們的父母及子女也接種同一隻科興疫苗？若高官們的父母年過七十又身患多種慢性病，正好比較一下這些老人與其他打了疫苗之後身亡，但死因肯定與科興無關的平民老人會不會有所不同？

此外，港大也正研究混合接種兩種不同疫苗，俗稱「溝針」，並打算為「溝針」尋找白老鼠。比較有趣的是，「溝針」者必先接種復必泰，再於28日之後接種科興。這樣的秩序安排，是為了確保打完第一針之後肯定有機會打第二針嗎？