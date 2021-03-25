毅進仔，代表粗言穢語？叫人毅進仔，要道歉？

法庭唔係包公審烏盆，釐清到底被告係「衰毅進」抑或「衰條仔」，立此存照，法官將來好辦事，唔使下下要栗戰司覆核N次，覆到爆額，柒出國際。

咬文嚼字的高人除了替城大改名，也要幫毅進冠名。（城大叫南洋大學唔差，毅進叫大灣區或東莞縱隊亦唔曳）。毅進制，本來好易計，但2019自由之夏以後，毅進無厘頭與粗口掛鉤，禍從口出，文字獄直接口語化，死得人多。我對三萬警冇立場，記得法官最近曾經笑住叫主控講慢啲，話自己跟唔上唔似速龍咁快，引起哄堂大笑。速龍，連人都不如，屬肉食性猛獸，算不算侮辱？法官咁講，被黨報抽秤，姓屈的追究罪責，唔驚就假。速龍與飛虎獸性兇殘，非我族類。但兩者都是三萬警中之極品，出名猛料，無綫大台與杜Sir最中意拍。警界與動物的關係，是高深學問，法官避重就輕只針對毅進，雙標得虛怯，明嘅。大家自保，唯有睇清楚速龍是否「喬裝市民」，睇唔真就思考一下歷史博物館為何出現成支狙擊長槍放落地的飛虎，係咪拍緊戲呢。個背影後腦咁似PK鄧嘅，要不要打卡呢。既然龍虎出師有名，毅進改名叫鳳！龍虎鳳，叫卡窿，原來咁鬼蹺佢係呀係柒筒！三萬唱住許冠傑上世紀飲歌「打雀英雄傳」，龍虎鳳鵝，撐7連任！