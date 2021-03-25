二月四日，香港市長鄭月娥譴責香港小民說：「港人近年事事講政治，連抗疫都不例外。」次日，中共駐港辦公室主任駱惠寧也勸告港人說：「香港要有規有矩，切勿落入一切政治掛帥的漩渦。」鄭、駱所言，實在有點奇怪。

新香港有什麼不用講政治，我完全想不到。比如說，香港人憑「英國海外公民」身分，離港赴英定居，即使未到退休年齡，向來都可取回強積金，但中共一月宣布不承認他們這身分，當局三月就禁他們赴英定居時提早取回自己的強積金。是退休金都要講政治。

又比如說，香港歷史博物館多年來有「香港故事」展覽，最近卻忽然要「翻新」，暫以「香港故事精華」取代。而這「精華」展覽之中，英治時代的香港旗、歷任港督照片等，竟然全部消失，連「殖民地」一詞都給徹底抹去。是博物館也要講政治。

又比如說，去年勞動節，民主派八人分兩組集會，本來沒違反「集會不得超過四人」的防疫令，卻被公安拘捕起訴，罰款之外，還判入獄十四日，只是緩刑十八個月。但是，民政事務局長徐英偉本月八日出席電車公司活動，在馬路上與十多名「愛國」白衣人集會拍照，卻若無其事。是防疫、法律等也都要講政治。這還不算，連顏色都要講政治：黃色就不能容於學校，不能容於法庭，甚至不能用於官家宣傳品。

然則鄭月娥、駱惠寧為什麼批評港人「事事政治掛帥」？