雖然這些年來世界各地天主教的神職人員面對一浪又一浪的性侵指控，導致作為一個權力架構的梵蒂岡地位飄搖不定，但是宣聖仍然是梵蒂岡的專利，如常舉行不誤。單只是現任教宗方濟各自2013年登基至今，就已經冊封了898個聖人。以往教會的傳統是：要在主的僕人死後五十年，塵埃落定，方才可以啟動封聖程序，反正站在永恆的角度來看，五十年也只不過是一瞬間；如今這五十年已經大幅度縮短為五年，我總覺得這是因為我們處於末世，時日無多。法國的貞德在1431年被定罪為異端而遭火刑，一直過了差不多五百年之後才又被列入真福聖品，真的是人世悠悠，只有耐心等候。主的僕人一旦列為聖品，就是說教會肯定他已經上了天堂，常在天主面前，可以直接替我們祈求天主。因此被宣聖的一大條件是：這主的僕人因祈求天主而行了奇蹟，一般都是絕症突然之間不藥而癒。不過德蘭修女的一個奇蹟也曾引起過爭議。

事實上冊封聖人的速度是越來越快了：德蘭修女逝世十九年就被教宗若望保祿二世列為聖品，而教宗若望保祿二世自己亦在逝世九年之後就被封為聖人。教宗若望保祿二世無疑是非常charismatic的一位教宗，極受信眾擁戴。自第一位教宗聖彼得直至教宗若望保祿二世，列為聖品的教宗共有八十一位，大約佔全部教宗的三份之一。這也引起詬病。教宗冊封教宗為聖人，有點像負責評判的自己也參選。已經有人幽默地說「唔好自己友玩晒啦」。就此而提出異議的倒並非在一切檔案透明度轉高的今天才開始。遠在七百年前，義大利詩人但丁就將三位教皇放在地獄裏，其中的雷定五世，就被冊封為聖，可是但丁卻大唱反調，分明大膽和教會打對台。但丁鄙視聖雷定懦弱，自動退位，不肯面對問題和負責任。後來的本篤十六世也在2013年因健康理由退位，引起很大的反響。

教宗庇護十二世這些年來也引起了極大的爭議。他的德行頗受一部份人稱頌。教宗方濟各冊封了八百多名聖人，就是沒有冊封庇護十二世。有人問他，他只有回答：「因為到目前為止，還沒有因他而現的奇蹟。」不過其實裏面還有很多曲折。當年納粹黨迫害屠殺猶太人，庇護十二世一直保持沈默。我在中學時期也曾因這事問白神父，他的回答是：「抗議只會引發更多的迫害，還不如暗中施予援手。」但是近年來的梵蒂岡檔案陸續出土，庇護十二世的立場相當可疑，且早就有人不客氣地稱他為「希特拉教皇」。再加上如今天主教會努力要和猶太教修好（教宗方濟各稱猶太教為他的兄長；此話不假，從歷史角度看，天主教是從猶太教發展出來的分支。），冊封庇護十二世一事也只有暫且擱置。