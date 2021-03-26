目前為止，已有9人接種科興疫苗後猝死，專家謂：死者自身有長期病患、高血壓、糖尿病、冠心病、心血管問題、心臟衰竭、心律不正……「死因與疫苗因果不一致」，故「無關」。

咦？政府也說「因果」？若因果一致時辰到，善有善報，惡有惡報，正有正報，邪有邪報。

自己怕打針、心理受影響、驚恐、暗病、信錯人死錯人，那就是個人問題，誰來負責？賭局中謂「有殺冇賠」，《癲佬正傳》中秦沛的演技精湛，令人心寒，在網上傳足30年。

不知政府那10億元保障基金，科興疫苗受害者誰可「開齋」？

講「因果？」這位呢──26歲男子（地盤工人優先群組），接種科興疫苗，以為自己年輕，身體健康，沒長者般有長期病患，豈料接種後等待期間暈倒，失去知覺一小時，醒後面癱，無法合起一眼，腫起如被人打一拳，嘴歪向左邊，面部繃緊……

面癱男考慮索償，可以嗎？容易嗎？會被狙擊嗎？會遭似是而非歪理拒諸門外嗎？還有，這是別有用心的污衊，777會令之「收手」嗎？

港人情緒低落人心惶惶，不如說些題外話紓緩：關於「面癱」，在演藝圈是兩極評語。

娛圈面癱派多吃青春飯沒演技修為，不用心卻可收取天價高薪。最負盛名的就是Angelababy，不管什麼角色、心情、環境、劇情，只有一個「瞪眼」表情，為面癱之首，其他還有好些，沒興趣提。

反而老戲骨如孫紅雷、倪大紅、吳剛、陳建斌、吳秀波、黃秋生……即使戲中無特別波動情緒，面癱而眼神說盡好事，很厲害。