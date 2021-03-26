因新疆集中營問題，歐美「發聲」，中國即發動全民義和團抵制眾品牌。

印度本是全球最大的棉花出產國，為六百四十萬噸，中國第二，五百九十萬噸。但美國排第三，也有四百四十萬噸。

本來美國就是棉花生產大國，川普早已呼籲將生產線搬回美國、用地道的美國貨。這樣美國年輕人和新移民就可以去農田採棉，工作職位無數，省得窩在家裏喝可口可樂啃漢堡包，將美國基層人口吃喝成平均一百公斤以上的人山。

唯歐美品牌的CEO，十之八九是民主黨的支持者，仇恨川普，而全球化的概念，由星巴克的咖啡豆開始，埃塞俄比亞和也門生產，黑人勞工，日薪兩美元，最後End Up紐約和倫敦的專門店，利潤數十倍。這種大道理，英美大學的社會學和政治學教授，控訴剝削第三世界，義正辭嚴的個個會宣講。但精英皆喝Starbucks。

西方長期享受低通脹，即因各種T恤牛仔褲和電子廢料，長年運去中國，形成癌症村和水土污染，二十年來時代周刊早有報道。當然，漢裔農民湧往城市做血汗工廠，無人強迫。然而在「強迫」和「根本沒有選擇」之間，界線很模糊。若郭台銘在富士康工廠貼出告示：下星期一，美國會發給全廠每位員工一張綠咭，一家工廠的人都會跑光，歡天喜地回家收拾行李動身湧去美國。

拜登說過：「中國是我們的威脅嗎？中國會搶走我們的午餐嗎？Come on man，當然不會。」很好。拜登的老朋友在新疆施行一點帶有中國特色的管制，為拜登的幕後金主企業進一步降低勞工成本，增加他們的利潤，是投桃報李的義舉，不但有貢獻於達沃斯經濟論壇年年全力維護的全球化，也為拜登幕後的金主增加利潤，為美國大選驅逐川普這一首偉大的美國史詩加了幾個音符。

中國的新疆集中營會搶了歐美的午餐嗎？Come on man，不但不會，還令西方白左的早餐、午餐、晚餐，份量更多，更有營養。沒有麵包吃，為何不食蛋糕？早就不必用新疆棉，為何不用印度、美國？又要利潤，又要低通脹，川普早叫你快脫鈎，這樣就可以遠離血棉，但川普又是紐約時報說的法西斯總統。

中國是全球最大顧客，顧客永遠是對的。西方白左跺腳喧嘩，反遭大顧客掌摑，捧着半邊臉，眼看就會向錢下跪。對，這就是你們的午餐。很好。