從香港出發，先飛印尼首都雅加達，然後轉內陸機到中爪哇的Yogyakarta機場，再坐二小時汽車，才到達六十多萬人口小城Purworejo。我們的家務助理，以及她帶來風味絕佳的椰子花紅糖，皆來自這遙遠地方。用Google Map搜尋，猶如天涯海角，Mini（家務助理名字Kasmini簡稱）妥善照顧了我倆多年，直至前幾天在餐廳為她慶祝生日，才知道其家鄉所在，十分慚愧。

我們幸運，十多年來先後二位印尼籍家務助理，皆是烹調好手。可能在餐廳與廚師們討論食物，已經用完溝通配額，回到自家廚房反而心態懶散。我煮，她們看，一直如此，不積極解釋，學得多少算多少，加上時常突發變陣，實在是很差勁的老師。只得依靠學生天份，第一位家務助理半年畢業，很不錯，第二位是Mini，悟性更高，來了三個月放心由她掌廚，家庭小菜，也有要求。我看過親友的家務助理，不論菲律賓或印尼，他們用鑊，與廣東人最大分別是沒有鑊氣的概念，直接說，就是不敢開火。炒青菜時尤其重要，調料少，要好味道只得靠手藝，火力夠猛，保留菜汁，靠一點豉油提味，表面微焦才得以爽脆鮮香。我示範的時候，開着火便轉頭做其他準備，甚或入書房取酒到露台看花，回來見到鑊底燒白，才下油下菜。如此刻意大動作，沒理由不明白，第一位家務助理接手之初，依舊遲疑，大概練習了半年，才出現第一碟乾身的薑汁芥蘭。朋友說，已經很不錯，他們家的做了十年，還未能用一個「炒」字去形容那碟炒菜。第一位家務助理的兒子逐漸長大，疏於學業，雖然捨不得，我們還是勸她回家。

然後來的是一位個子細小，粗眉圓臉，整天微笑的Mini。我照舊不解釋，低頭便煮，但難得她肯問，而且懂得問。大家可能知道，我對中式鑊有病態般的執迷，便如其他老式紅褲子一樣，洗鑊燒鑊轉圈輕搖，成了一種烹調儀式。Mini沒有詢問這些技法，知道不是一時三刻的功夫，她反而有興趣知道握着鑊耳那片摺得細巧的小毛巾，所作何用。所以說她有天份，沒有這塊「手布」借力，很難把鐵鑊運動自如，Mini看出端倪。家庭菜來去那二十款，Mini躍躍欲試，三個月示範之後，由她發辦，自此之後，除非請客要做大菜，我不用再入廚房，安心作懶人，感覺舒泰。Mini炒的滑蛋蝦仁，特別滑，有一晚我禁不住偷看，真的，是扮飲水偷看的那種，原來她把蛋液分段慢下，好主意，為甚麼我想不到？

以為有足夠關心，然後有一天早上，看着Mini專心一意在沖咖啡的時候問，回印尼之後，想做甚麼呢？她望着我，靦腆了好一會才輕聲回答：「想做廚師！」我呆了一呆，相處了七年，竟然今天才知道有一位家庭成員希望做廚師？失敗，太失敗。後來知道她哥哥也是同行，在馬來西亞的餐廳工作，怪不得。由這一天開始，我一改壞習慣，能解釋的便盡量解釋，Mini比以前笑得更多。

上星期她生日，太太預備了一個驚喜三人午飯在我們餐廳，Mini以為來取外賣，發現她是主角，嚇了一跳。以前家務助理隨我們一大班家人同來，餐單未有完全照料她口味，豬肉菜式放在枱面，應該不太舒適，今次生日精心挑選，可以放心開懷。把握機會細問詳談，原來她的兒子是小學資優生、兄長因疫情關係從馬來西亞回家種田、他們種稻米一年二造、原來她家小城叫Purworejo，爪哇中部，偏遠呀，一起上網看Google Map，有回教寺，有瀑布……。這頓午餐，填補了許多早應知曉的空白，我們坐在窗邊喝着濃厚普洱，春暉輕柔柔隔着窗紗沁入，感覺特別溫暖。