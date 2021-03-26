忠誠愛國者議員透過立法會互選公立大學校董機制，加入大學做校董，原本意義在代表政府監督使用公帑的大學，向公眾負責。理論上，議員有選民支持，有民意基礎，既然納稅人金錢用於大學，由議員監察，無可厚非，亦是民主體制下一項公開透明化行動。

不過呢，現在的立法會議員是代表選民吖，還是代表地球上最大政黨都唔清楚，忠誠愛國議員進入大學校董會之後，就覺得自己有權指點江山，既可以校董身份批評校政，批評學生行為，現在更增加一項，監察教職員言行，對著名教授學者毫不尊重，要罵便罵，隨隨便便就引用國安法條款嚇人，動輒要求大學把佢哋看不順眼的教授撤職，那怕教授著作等身，早已是世界有名氣學者。

教授H最近見到愛國者議員向大學施壓，感受良多，傳來一篇內地學者徐顯明之文章，講中國大學教育，主要講「大學不是官府，請把尊嚴和權威還給教師」。徐顯明何許人也？根據網上資料：徐顯明生於1957年，吉林大學法學院畢業，武漢大學憲法學與行政法學博士，2007年當中國政法大學校長，2008年任山東大學校長，2017年任最高人民檢察院副檢察長，現任全國人大監察和司法委員會副主任委員。

有如此背景，徐顯明當然熟悉中國法律與大學管理。他認為：「大學的權威不是管理者為代表，而以知識貢獻者為代表。誰能創新知識，誰便是大學的權威，把尊嚴和權威還給教師，要改革教學和科研管理體制……我們的目標是辦出世界一流大學，但當下最緊迫的，是應先把使大學高尚起來，回歸大學精神，重新獲得尊重。」

徐顯明指現代大學管理理念，源於1810年成立的洪堡大學（Humboldt-Universität zu Berlin），即是學術自由與大學自由，蔡元培出身於洪堡大學，他最早將洪堡精神和制度帶到了中國，蔡先生最偉大之處在於他把學術自由發展為思想自由！徐顯明這篇文章的言論，可能是內地開明派的代表，在重重黨委管制下，仍然敢講這番說話，實足以令本港的忠誠愛國校董慚愧！忠誠廢物與忠誠庸才都是只懂得拜服領導，不愛思考的。教授H希望他們能明白徐顯明說甚麼，恐怕是對牛彈琴。