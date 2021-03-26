這幾天的新聞，像一個瘋人院。

抖音片段，盡是小粉紅義憤填膺痛罵H&M、adidas等品牌，他們在鏡頭前燒鞋、撕衫，這些社交平台演算法很毒，官方誘導下，吸睛大法不止吃喝玩樂，一直鼓動仇外排外，催谷民族情緒，愈激動愈多讚、愈瘋癲愈快樂，製造了瘋人院中自卑又自大妄想受逼害症候群。

商場拆招牌，藝人們光速割席，排隊表態與外國品牌「中止合作」，其實是有錢不賺，甚或要違約賠錢；這就是吃中國飯的屈辱，到處只有政治，而且只有政治，你以為能夠佯作中立、走鋼線玩平衡獨善其身，對不起，時代不讓你沉默，藝人要表態、外國品牌要認錯，而且要忠誠表態，好好跪低，結果兩面不是人，製造了一群口是心非人格分裂眼神空洞的長期病患。

這一波瘋劫，源起官方網絡平台突然翻舊帳，一些外國品牌不用新疆棉的聲明，本來已是一年前的事，無風起浪，自然是為了配合全方位戰狼外交的最新戰略。瘋人院內，有一群衣冠楚楚的話事人，一位說「純白無瑕的新疆棉花不容任何勢力玷污抹黑」，有詩意的戰狼，演化路上最新品種。戰狼外交部繼續派出皮笑肉不笑的發言人放毒箭，準備好舊照片挖美帝百年前黑奴的瘡疤，對比今天新疆棉生產高效先進；相片用錯（應是幾十年前的黑人囚犯照片，不是黑奴）、數學邏輯錯（新疆四成棉花田用機器採摘又怎樣能證明當地沒有強迫勞動），都算了，但戰狼展現無邊自信，以嗌交作外交，錯用相片去欺騙，窮一國之力挑動美帝歷史傷痛，鄙視外交辭令，弘揚戰狼本色，展現中國人富起來的面貌，就是要讓全世界嚇破膽。

戰狼出英雄，一句「中國人不吃這一套」，又成功引爆新一輪民族自戀情懷。純白無瑕的瘋人院裏，一群人自信得幻想自己是出入槍林彈雨的電影英雄，他們被歡呼聲迷醉、被小粉紅簇擁，下一步就是帶領全體院友走出瘋人院，真槍實彈殺敵，那好像叫義和團。

愛國者們適宜讀讀歷史，近代一個又一個龐大的專制強權，是如何走上末路的？他們軍力強大，若願意韜光養晦，悶聲發財，很難會自己倒下。無數例子說明，很多強國都是因為無比自信令自己喪失理智，權力無人制衡，再恃勢凌人，又愛挑動仇恨暴力，結果四面樹敵，作繭自縛，走上絕路。

瘋人院中，我們如何才能終極勝利？請記住，首先我們要成為瘋人院內，最後一個瘋掉的人。