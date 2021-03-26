《飲食男女》出了一本《香港經典小食》，將香港街頭小食滿滿收了一本，以往香港人去台灣旅行，總說台灣小吃不得了，其實香港的小吃一點都不遜於台灣，只是台灣除了小吃，其他乏善足陳，香港則選擇太多，即使常常幫襯街頭小食的人，也因為「只緣身在此山中」，不覺得有什麼稀罕。

這一本《香港經典小食》，則好好地做了一個紀錄，精采紛陳，引人垂涎，更難得的是勾起了香港人的集體記憶，誰沒有在街邊拮魚蛋吃牛雜的經歷？炸臭豆腐炸大腸煎釀三寶生菜魚肉咖喱魷魚糖葱餅雞蛋仔，還有飛機欖龍鬚糖鹹脆花生蝦子紮蹄缽仔糕芝麻卷白糖糕馬仔蛋卷皮蛋酥，諸如此類，總有幾樣你吃過，總有幾樣看了名字便勾起食慾，有些你常吃，有些你已經很久沒有吃了，但一提醒你就會記起某一次吃這樣東西的情景。味覺的記憶，常常引出你會心微笑，提起你尋覓的興致。

一邊看這本書，一邊會對應某一種小食，在腦子裏出現一張影像地圖，在什麼地方，有一檔賣這樣東西的小攤，想起來，就似乎看見自己的足跡。在哪裏喝的豆腐花，在哪裏吃的炸大腸，哪一檔的生菜魚肉最鮮美，哪一次吃咖喱魚蛋的時候弄髒了一件白襯衫，一道道的風景，都在為那一碗一串加分，與其說在追憶味道，不如說在回首成長的過程。要不，這些食物又怎會經典起來？在這些食物的照片裏，又怎麼看見自己的身影？