9個疫苗接種者在打了科興之後死亡，當然，死亡原因與科興無關，這些死者本身有多種慢性疾病，接種前不了解自己的身體狀況，不知道是不是怕執輸行頭，慘過敗家，所以第一時間撲出去打針，他們死於對自己不負責任，與科興沒有任何關係。所以，政府自然沒有理由要喝停科興。

倒是另一隻疫苗復必泰的生產商復星藥廠發現藥瓶封蓋存在包裝瑕「辟」之後通知了香港政府，港府迅速煞停復必泰接種計劃。至於在今個月初接種了第一劑復必泰的巿民，第二劑該怎麼辦，是放棄第二劑，還是接種科興「溝針」，則有待政府公佈。

食物及衛生局局長陳肇始被記者追問相關安排時，連續三次提及瑕「辟」，說要就瑕「辟」進行調查。不知道瑕「辟」是甚麼東西？但包裝上一旦出現瑕「辟」，政府就立即喝停復必泰接種，有理由相信瑕「辟」是非常嚴重的東西，也許後果會比間接死人更嚴重得多。

寫這篇文章的時候，正好看到衛生署公佈，「一名曾於18號接種過復必泰疫苗的59歲男子，25號在西貢被遠足人士發現失去知覺，送院搶救後證實死亡。」

有人質疑月入數十萬高薪的問責局長連小學程度的中文字都讀錯，令香港政府無面，證明林鄭班子只配收容低質素下屬，我選擇相信局長並沒有讀錯字，瑕「辟」不是瑕疵，而是某種致命因素，若該男子選擇沒有瑕「辟」的科興，怎麼可能魂斷西貢？