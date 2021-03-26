多擾攘多紛爭的世界，遠的、近的、過去的、眼前的、未來的，不可一日無新聞，趕不上這樣快速的節奏、這樣變化萬千的一日復一日，想說的，早已有人說了，無需再加多把口，不想說的，不說是自私為明哲保身計，無謂貪一時之快去觸碰那沒有人全知的底線而惹麻煩。這些日子，苦惱已經夠多夠受的了；條條加框框連最遲鈍的人也不可能無感吧。

面目全非的今日香港，忽然間無論走到那一區都有莫名其妙的人跟在你身後叫你簽名，以為是推銷員，誰知推的是中方為香港新出爐選舉要人簽名支持；本是天大的笑話還要添加更多的笑話，層層叠叠、明明滅滅的市道市情，如此荒腔走板的大開起倒車，明目張膽的走回專制又豈能無感，亂絮漸欲迷人眼，上有好焉者，下有趨炎附勢者眾，聯合成一場場集體秀。有選擇沉默的、有選擇離開的，選擇？還能有什麼選擇？還能有什麼依賴？在你所熟悉的世界裏，頓成欲哭無淚欲去還留左右前後無邊無涯的陌生人；只是僅餘的有限歲月還是要過下去的，不是嗎？往日過平凡小日子，也許還能自得其樂，今日心上的重擔卻叫人透不過氣來，喃喃自語夜不能眠的人啊，長夜漫漫敢問蒼天心中塊壘幾時消？

鬧市街道兩旁全是執了笠的商舖一家又一家，空置的門面貼滿了大字報，承讓、招租廣告前仆後繼到無以為繼，已成為一道可憐的風景；國際化的先進城市淪落到今天這副淒涼蕭瑟的模樣，疫情或有止息之日，但是比疫情更苛刻可怕的，是生而為人應該享有的最基本的權利又該到那裏去尋求？