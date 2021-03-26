春分已過卻又忽爾轉涼的星期一早上，和舊同事Y入赤柱，探肥佬。

今次是第二次探他。上次到荔枝角，是去年12月他短暫重獲自由之前；今次卻是他除夕得而復失、進出法庭司法折騰了近三個月之後。其間，香港又已經歷了初選47人大拘控、完結選舉制度等衝擊與陷落。

隔着透明膠板，我和Y都覺得肥佬瘦了、黑了，但肥佬堅持他的肚腩大了。他強調一切安好，只是赤柱的蚊子有點毒，叮了會痛很久，「人哋話夏天坐監最難頂，又熱又多蚊。」

無論出庭、坐監，現在肥佬都會手執一書。身穿啡色囚衣的他，這次拿着羅勃薩拉樞機（Robert Cardinal Sarah）的《The Day Is Now Far Spent》。這書被視為羅勃薩拉最重要作品，探討西方世界靈性、道德與政治的崩壞。「我而家當喺修道院，當係修練。」

他說讀報看到有關47人案的文章，很感動。「我會撐住，但我唔會叫出面啲人撐住囉。」他的意思是，香港情況太壞，叫人撐住，撐下去的人承擔的代價可能很大。聽到這裏，我有點感觸，這是他在獄中三個月的感悟。

像上次一樣，他談自己時從容，談到家人卻眼眶泛紅。我惟有說：「佢哋好似你咁有信仰支持，冇問題嘅。」他點頭：「係呀，如果冇宗教支持會好難頂。」

十五分鐘大家你一言我一語，我一直沒望Y，但不時聽到旁邊傳來「索鼻」聲。從監獄出來後，我問Y：「頭先你喊呀？」她說：「冇冇⋯⋯有少少谷啫。」我記者上身問她喊乜，她說：「以前我問過佢如果退休會做咩，佢話最鍾意工作，萬一不能工作，可以寫書，但佢話自己係一個自私嘅人，唔太care別人諗法，可能寫唔到好好嘅作品。」「我唔知佢記唔記得曾經講過呢啲嘢，但佢頭先講唔會叫人撐住，我覺得其實係care緊其他人。」

我想起早前堅哥說，他在台灣覆診時碰見詹宏志，對方給他看手機裏肥佬寫給趙少康的字條，大意是「我OK的，不用擔心。你最近好嗎？宏志呢？代我問候他。」堅哥提起這事時很感慨，因為肥佬頓失自由仍這樣泰然，還記掛着他人。

我反而記起肥佬說過他不看小說，而詹宏志經常說書，應給肥佬開書單。最近他在台中辦讀書會頭炮講經典《魯賓遜漂流記》，引用羅蘭巴特「即使極權專制將所有書查禁，只要有一本《魯賓遜漂流記》，人類文明就得以重建。」就是說，原本熟悉的文明秩序瞬間消失，忽然身處野蠻荒涼陌生之境，但只要守着那點文明價值或人性初心，就可走下去。

如馬家輝說，要守住這些價值，否則撐下去的意志和樂觀只是求生的技術；若無法成為美善的人，即使他日離開荒島，也可能變成面目不辨的魔鬼，「做個值得自己尊重的人，也活下來，然後，靜待明天。」

除了書，還有音樂。獄中可聽電台，阿藍說她想聽Anson Lo和Jer的歌。我猜肥佬不認識他們（探監時我非常無聊的問肥佬從哪裏學懂「畀心」，他只說就是懂。）如果可以，我想給肥佬點《七百年後》，不是因為陳奕迅而是因為林若寧，據說林若寧的詞受PIXAR的《WALL-E》啟發──當人類已離棄變成廢墟的地球，那個仍然默默守望着丁點文明遺骸的機械人的故事。

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