民建聯葉國謙對號入座，反駁田飛龍「忠誠廢物論」，當初一味保皇有理，舔共無罪，如今又何必人人自危的樣子？

人家除了苛索忠誠，還上綱上線強求有水平，你們只是一隻小小小小鳥，想飛得更高，這要求算不算太高？既然容不下忠誠反對派，自然也不會有忠誠的廢物派？有建設性的建制派，今後對行政既監察又合作，把香港弄成什麼樣子，就看你們了。

防疫至今，建制派有沒有提供過任何良方，給予只懂忠誠，不講專業的特首？如果只是應聲蟲，學舌鸚鵡也罷，須知道舔腳也會舔上癮，上有所好，下必甚焉，廢柴廢到沸點，就會提油撲火。

現在反對派、亂中亂港者都已撲滅，始終不服不屈的頑固份子，早已被放棄，正如擁有一顆美麗愛國心的老人家，揚言放棄年輕一代，又如舔共KOL，不滿意者請滾出香港。現在國家給你們最終任務，就是穩住收成波們的心。

放心，忠誠廢物沒在說你們，應該說，不只你們啦。

首當其衝是駐西環解放香港水軍，維穩費都打水漂了，完全掌握不到形勢，區議會選舉一敗塗地。其次則是表忠港官，越表人心越不穩，紅絲嚇走藍絲，走得最快就是這群有條件移民的人，最典型香港仔，最會計算，金融中心毀了就毀了，口裏愛國，愛國教育動到子女頭上，身體就會忠於自己，才不會跟你們義和團隊同歸於盡。

以當今建制派表表者的表現，不必擔心，因為「廢物」只是沒用，廢柴只浪費柴火，拿了公帑，卻沒幫忙到施政水平，不怕，用的是香港人稅金。有破壞沒建設，並非最廢之廢柴，沒建設有破壞，則不但廢，而且壞。

好心做壞事固然可惜，壞心做壞事，則可恥之外更加可恨。港台已遭邱騰華大軍打壓，一個編導查車牌主人，要查到見法官，犯官非，都算忠貞可嘉，可是舔皇黨還不肯放過，要求「加大力度」，把港台打成亂港中心，這一幕相煎何太急的戲，是要演給誰看？連當廢物也沒資格，這樣咬法，是忠誠的怪物。只有怪物才不懂咬人分際，喪屍才會把將死之人啖其肉，飲其血。

痛恨港台的人，難道就不會想到怪物會咬到教育局、醫管局、金管局頭上，影響到他們自身利益？兔與狐道不同，卻也知道兔死狐悲。大家都是變色龍而已，專長是看風使舵，無風起浪，浪頭也不要打到他們頭上。

沒有一個為自己利益着想的功利主義者，會覺得義和團文革紅衛兵橫行，是可以投資適合人居的地方。