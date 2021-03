阿拉斯加中美會談,除了展現兩國利益衝突,也牽涉中英翻譯落差。其中楊潔篪有一金句:「你們沒有資格在中國的面前說,你們從實力的地位出發同中國談話。」全國小粉紅拍手稱快,我卻覺得這句話很「難聽」。

覺得「難聽」的原因,是我習慣用中國話思考,而非中共話,故馬上發現這句「中文」非常彆扭。97前受過港英殖民教育,具初中中文水平的香港人,其實都不難察覺「從實力的地位出發」八個字根本狗屁不通。

「地位」是指「人或團體在社會關係中的位置」(這是國家認可的《漢語大詞典》定義)。你可用「高低尊卑」形容「地位」(如「崇高的地位」),也可在「地位」前補充資料,表明是誰的地位(如「楊潔篪的地位」),或什麼地位(如「國家代言人的地位」)。

按以上標準用法,「實力的地位」構詞欠缺邏輯,意義模糊不清,彷彿出自中文半桶水的洋人之口,只要你是真正的中國人,都不會講這種鬼話。「小趙薇」張京怎樣把這句「從實力的地位出發」譯成英文呢?答案是「from a position of strength」。

有大陸網民說張京譯得差,認為用「power」代替「strength 」才能表達「實力」。其實張譯很準確,因為楊潔篪本是引述美方(即「你們沒資格說」之後部分),而美方原話正是「a position of strength」,如1月19日布林肯一句:「We have to start by approaching China from a position of strength.」張京所做的,其實不是翻譯,只是把楊語「還原」。

問題是:「from a position of strength」可硬譯成「從實力的地位出發」嗎?其實「position of strength」是慣用語,有明確定義:如果你在談判的時候處於「position of strength」,即表示你有優勢,可堅持要對方讓步。因此,布林肯那句話要譯成較像樣的中文,可以說:「今後跟中國打交道,我們必須把握自身優勢。」至少大家都聽得懂。

最後的問題:連中文也不會說的黨員,算不算「忠誠的廢物」?