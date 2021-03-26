阿拉斯加中美會談，除了展現兩國利益衝突，也牽涉中英翻譯落差。其中楊潔篪有一金句：「你們沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發同中國談話。」全國小粉紅拍手稱快，我卻覺得這句話很「難聽」。

覺得「難聽」的原因，是我習慣用中國話思考，而非中共話，故馬上發現這句「中文」非常彆扭。97前受過港英殖民教育，具初中中文水平的香港人，其實都不難察覺「從實力的地位出發」八個字根本狗屁不通。

「地位」是指「人或團體在社會關係中的位置」（這是國家認可的《漢語大詞典》定義）。你可用「高低尊卑」形容「地位」（如「崇高的地位」），也可在「地位」前補充資料，表明是誰的地位（如「楊潔篪的地位」），或什麼地位（如「國家代言人的地位」）。

按以上標準用法，「實力的地位」構詞欠缺邏輯，意義模糊不清，彷彿出自中文半桶水的洋人之口，只要你是真正的中國人，都不會講這種鬼話。「小趙薇」張京怎樣把這句「從實力的地位出發」譯成英文呢？答案是「from a position of strength」。

有大陸網民說張京譯得差，認為用「power」代替「strength 」才能表達「實力」。其實張譯很準確，因為楊潔篪本是引述美方（即「你們沒資格說」之後部分），而美方原話正是「a position of strength」，如1月19日布林肯一句：「We have to start by approaching China from a position of strength.」張京所做的，其實不是翻譯，只是把楊語「還原」。

問題是：「from a position of strength」可硬譯成「從實力的地位出發」嗎？其實「position of strength」是慣用語，有明確定義：如果你在談判的時候處於「position of strength」，即表示你有優勢，可堅持要對方讓步。因此，布林肯那句話要譯成較像樣的中文，可以說：「今後跟中國打交道，我們必須把握自身優勢。」至少大家都聽得懂。

最後的問題：連中文也不會說的黨員，算不算「忠誠的廢物」？