戰狼在歐洲其他地方戰績如何不得而知，在法蘭西取得的勝利倒毋庸置疑，舉國上下無一人能夠準確唸出「盧沙野」三字，可是一夜之間人人磨拳擦掌，不約而同把這位中國駐法大使封為最新公敵。莫里哀後代出口傷人雖然也包括娘親的問候，幸好始終有放不低的優雅浪漫歷史包袱，不曾將那個粗俗的「靂他咩」發展為國罵，否則盧老夫人呢幾日肯定門庭若市周身唔得閒。這支民族生性懶散，天塌下來當多了條愛馬仕絲巾，由朝到晚除了咖啡只飲紅酒，為存在主義面紅耳赤是一回事，因為徹底看不起異鄉人，很少為國際糾紛勞氣，盧某去年武肺第一波唔抵得祖家的蝙蝠被抹黑，在社交平台教訓法國人，「咪成日掛住針對大中華，你哋搞掂自己嗰瓣先算啦，養老院死人無數，仲唔快啲去收屍」（設計對白，真人冇咁精伶），縱使外交部召他去食貓麵，普通百姓卻不聞不問，眼尾掃到電視的黃皮膚面部特寫底下打出「Lu」，還以為那家老字號餅乾廠被唐人街收購，連「阿伯，乜咁躁啊」都冇人講。

哈，這次再發功，終於耀武揚威，𪘲牙聳䚗指手劃腳干涉別人內政，企圖阻止法國議員訪台，學者曉以大義，盧某竟然將撒野進行到底，話人哋係「街頭小霸王」──原文petite frappe，外交使節字典裏從來沒有，唔知係唔係平時成日聽到人哋咁叫自己，積積埋埋攞返出嚟借花敬佛。此侮辱名詞的殺傷力，或者不及基界的「屎忽鬼」大，詆毀功能卻等量齊觀，撩交嗌意圖非常明顯。名副其實搬石頭砸自己的腳，當然求仁得仁。