聖枝主日，全球天主教徒在今天彌撒的福音，重讀最著名、最震撼古今的審判。那是場政治審判，審判的即時結果，是宣揚真理和善良的人被釘在十字架上處死。可是，那場迫害，卻使那人代表的真理和善良，超越時空，永久在人世間傳揚。

研究基督教歷史的學者說，當時盛行預言將有救世主降臨拯救以色列，追隨耶穌的信眾，可能相信他就是預言所指的救世主，按照預言會被害處死，但在被害之際，上主會遣派天神打救，殲滅他的敵人，他會將以色列從羅馬人的桎梏釋放出來。但耶穌在十字架上死去，天神並沒有出現，這些追隨者的期望落空了。這麼大的一個打擊，令他們迷惘、失落、充滿無力感，甚至感到絕望。

我於是想，假如當時這些人相信的預言成真，那麼得到救贖的便只是一個民族很可能是短暫的政治解放，然而，隨着他們克服失望而來的精神力量，卻創立了宏偉而恆久，對復活的信仰。

也許，這就是為何聖枝主日彌撒，傳統在領聖體之後會詠唱Te Deum《讚美頌》——我認為是最偉大的讚頌感恩禱文。有沒有宗教信仰的人，都能感受其中振奮人心的力量。但願現時受到挫折、苦難、充滿無力感和絕望的香港人，在此聖枝主日，都能超越眼前的政治局勢，感受到精神上的信念與平安。我不是信徒，然而我相信人類不能沒有精神力量的源泉。藝術、文學、哲學思想，都是精神力量的源泉，令我們看到眼前利益、得失、成敗、苦樂以外的事物。

我忽然醒覺，我一生人其實有「四書」常在左右，就是：莎士比亞全集、紅樓夢、Erskine May’s Parliamentary Practice，和聖經。其中聖經最少看，但鑄入記憶中的情節和詩句，卻一生影響我對事物的看法。莎士比亞是最大氣磅礡的西方文學著作，從最高貴到最卑下，透徹凡人的七情六欲。紅樓夢是一切精緻口味的精品，西方望塵莫及，Erskine May不只集英國上下議院的議會常規慣例的大全，更注釋議會政治的原則和發展過程（尤其是第26版以上的版本）；我半生的從政手冊，不外是「議會精神」四字。