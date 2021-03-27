如果楊潔篪是楊老虎，那華春瑩就是華老娘，不是華大媽，升級了。面對歐盟加入指控新疆人權問題，華大媽一副老娘嘴臉教訓所有人，中國人民是不好惹的，惹了就不可收拾。

如果我是疑似失智的拜登，再面對一次訓話，也只能說：對對對，都是個別所謂學者以及機構，蓄意變造散佈的彌天大謊。

對對對，那些維吾爾族家庭，出面哭訴被迫骨肉分離都是個別媒體炒作，企業竟然相信這種謠言，不用新疆棉，不採用是他們損失。

對對對，既然是反華勢力的惡意謠言，是我們誤會了，委屈你們了，那就趕緊攤在陽光下澄清啊。

什麼？我們也有強迫勞動？喔，原來你有備而來，還有黑白照片，證明美國也有黑奴被強迫勞動摘棉花？

好啦好啦，有圖有真相，喔，看清楚了，那是，那是，咦，那不是黑奴，是德州監獄囚犯工作情況，是政府應著名攝影師要求，進去採訪拍攝的。

什麼？你意思是美國還是白人欺負黑奴？好啦好啦， 南北戰爭時美國很壞啦，但一百五十年前我們萬惡，不能證明你們現在沒有打壓新疆人啊。你說的是過去式，歐盟講的是現在進行式啊。

好啦，好啦，美國現在黑人也被白警槍殺，對啦對啦，美國人權問題很糟糕啦。那你的邏輯就是：我們很壞，所以你們一樣壞，負負得正，就足以證明新疆棉花很正？即係，即係緬甸軍政府掃射平民，六四天安門殺人也是對的？

什麼？中國已不是八國聯軍鐵蹄下的晚清，可是拿一百五十年前美國相比現在新疆情況，是想說明，說明共和國進步了，還是活在上世紀，原地踏步呢？

好啦，好啦，新疆棉花很軟，中國人很硬。你曾經問，中國人為什麼不可以用臉書，我實實在在告訴你，答案就是中國人硬骨頭，不准用臉書，也硬着頭皮翻牆。

好啦，好啦，中國光明磊落，人民友善開放，那就開放給國際深度採訪新疆，BBC的紀錄片就不會抹黑你們，要洗白白就要吃這一套啦。

什麼？中美方導演的這齣戲，該收場了？好啦，好啦，買你們的棉花，是吃中國的飯，不採購了，又砸中國的碗。你們的碗比玻璃易碎，這生意好難做喔。

好啦，好啦，既然中國老百姓不答允，所有外國品牌都撤退了，那就皆大歡喜了，好不好？