人人無法赴日回鄉探親，市面有「偽日本遊」，安排小東京佈景食肆供打卡，也有日本大型跨國連鎖商店，在港開了一家又一家供掃貨。平日多看些資訊視頻報導圖文，供神遊。

天氣熱了，近來日本東京一間抹茶專賣店賣弄噱頭，推出「殺人抹茶軟雪糕」，雪糕上灑滿大量抹茶粉，看似香醇濃郁，但吃一口，十分嗆人，大噴綠色湧泉，咳到不行。

綠茶粉不但在空中飛揚還覆在嘴唇、衣服，殃及對面的人，具殺人威力？不，又嗆又髒，自己被整蠱，老闆還在奸笑——自投羅網，活該！

記得年前台灣也流行過這一類麵包，原來是由韓國爆紅傳過去的。這款「髒髒包」，個子大，外面裹着一層可可粉，內餡是巧克力醬，吃麵包時可可粉會沾滿雙手嘴巴，也灑到衣服和地上，髒兮兮，瘋搶的年輕人必定把遭殃的吃相拍下馬上放上網，開心亦賣萌。

後來又有「羞羞包」，內餡是草莓，外層紫薯粉，夢幻又浪漫；「囧囧包」則是抹茶紅豆餡，外層抹茶粉，一咬，整張臉都綠了，如中毒震驚囧相。這些如今已銷聲匿跡，但「噴粉」的食物，又借屍還魂。

明知被戲弄，一臉一身狼狽，還是趨之若鶩？這是潮流、話題作，且人人都有自虐傾向，當「受害者」，引來關注、溝通、安慰、揶揄，有存在感。或者根本只是貪玩，噴噴噴！

但那些掌權的廢柴們，一亮相就噴粉，還噴糞，洋洋自得，無恥令人噴飯。

「噴」的世界，苦中作樂。