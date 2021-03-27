全國義和團抗擊西方品牌種族主義白人至上的欺凌，進入可歌可泣的階段。中港台當紅明星藝人首當其衝，成為犧牲品，亦即英文所說的Victims，在全國民喝令之下，紛紛表態愛國，做代言者撕毀合同，本來穿此等名牌的紛紛切割。網民也跟着燒Nike、替各地H&M拆招牌。

大陸網民對明星要求嚴格，也是對的。一來明星藝人收入人民幣以億計，二來有了錢之後個個辦了美加英國香港新加坡居留權。三來這個行業，每在國慶和春晚表演其非常精湛的愛國和民族團結的歌藝演技，中國網民稱之為「聖母婊」（這三個字相信不必詳細解釋）——我們知道你一貫在演戲，你也知道我們一貫知道你一貫在演戲，我們也一貫知道你一貫知道我們一貫知道你在演戲。

好了，八國聯軍來了，讓我們中國網民做一回導演也過把癮：一聲愛國表態Camera，「偶像」即刻表情肅穆，拿起一張標語。網民說：神情不夠誠意，Cut，Take Two，偶像乖乖的再Take Two，Take Three。

中國網民平時買票進戲院，覺得觀眾許多年血汗打工錢，化為這群吃香喝辣的俊男美女精英的天價片酬，成就其北京平時上海五星酒店為歐洲時裝走紅地氈，錢櫃卡拉OK包貴賓廳唱K吸草，包私人飛機去辦理外國物業居留，還在法國買酒莊。若不是八國聯軍殺過來，幾時有機會讓老百姓耍小狗一樣，喝一聲Sit，偶像乖乖坐下來。再喝一聲「握手」，牠前爪就遞上來。

好像法國大革命斷頭台下一面織毛衣、另跳舞歡呼一面數人頭掉落的群眾。人人心裏此刻其實都感激H&M和Nike，感謝拜登政府，在新疆棉的問題上，略略動了一下，讓無權無勢沒有錢也沒有居留權的大陸網民樂一把。

包括劉亦菲，雖曾年前表態支持香港警察平暴，因當時有花木蘭電影上映，票房收錢在即；這一回沒有市場壓力，只透過經理人工作室冷冷回一句：與Adidas的代理合約已經完結，被網民怒轟為何不如眾星一樣親自在個人帳戶表態，擺一副臭官僚架子，喝令我們花木蘭大姐滾回美國，以前愛國一筆勾銷。她演戲，觀眾知道。

怕就怕廣大網民又犯三分鐘熱度的老毛病，中央一聲Cut：大家勿衝動，現在讓我們化悲憤為理性力量。那時我們的大明星怎樣回過頭來再向西方品牌乞求續約？

因為這一次，洋人包括德國瑞典，似乎真正的動怒了。而聖母婊硬碰洋人，事溯八國聯軍，早有京城賽金花和瓦德西將軍的佳話。如何收場，我等香港觀眾，早已發出會心而深沈的微笑。