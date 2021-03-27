大年三十那天去過慈山寺，寺內桃花開得正旺，五百棵桃樹艷紅夾道，看得人心花怒放。隔一個多月再去，桃花已謝，枝頭上卻三三兩兩結出了小桃，青綠之中，微微泛着緋紅，又是另一番光景。

上次遊寺，大家趕着回家吃年夜飯，所以沒有久留，沒來得及進慈山寺的博物館看佛像。這次特地為此而去。慈山寺博物館專收歷朝歷代的佛像，來自世界各地，件件都是巧奪天工的精品，館內燈光布置十分考究，明暗有致，佛像細節一覽無遺，看開面，看衣褶，看得心馳神往。不同國家出品的佛像，佛的面貌也大異其趣，有的如希臘人像，有的是印度模樣，日本人的手筆，佛像連姿態動靜都有日本風，中國人的出品則肥頭大耳，一臉福相。由此可見，大家根據自己的理解，想像出佛祖應該長什麼模樣。

寺裏的衍偉法師知道我去，特地相約喝咖啡聊天。法師未出家之前跟我是鄰居，三兄弟住在一起，他是老二。三個人都活潑好動，待人接物則禮貌客氣。兄弟感情特好，時常同出同進。上次法師在寺裏見到我，怕光着頭我認不出，還特地笑着提醒：「我呀，我哋好曳嘅三兄弟呀！」那時他是娛樂圈中人，家中常有明星出入，有時跟陳豪打完網球就在樓下燒臘飯店吃飯喝茶。這一晃也快二十年了，如今再見，但覺神清氣朗，精神更勝從前，言談風趣依然，佛理都在俗話中，以入世之態說出世之事，以自身經歷講參悟真諦，說的生動，聽的有趣，一杯咖啡喝得愉快極了。