星期三上午在家，打開電視看新聞台（Now），剛好看到一位藝術界人士黃國才評論黨媒大罵西九博物館的事件。這位黃先生有話直說，無畏無懼，指最近香港好像是黨報治港，每有大公文匯在頭版攻擊某某事情，特區政府不是慌了手腳，便是表示安排跟進。黃先生以親身經驗講：

政府轄下的部門或資助機構，都有一套嚴格審核標準，批出藝術資助或買入藝術家創作，需時甚久，絕不輕易從事，他曾有一件作品給M+看中，前後花了兩年時間才完成簽署文件！

批評M+買入瑞士人所藏的逾千件中國現代藝術作品，如其他攻擊事件，有同樣模式。先是文膽寫手發帖文，然後黨媒發大事情報導。繼而有忠誠愛國者議員去向政府提質詢，皆以泰山壓頂之勢，引愛國、辱華、國安法為子彈，展開前排攻擊，令官員半跪地投降。今次批評M+，還案中有案，扯到夏佳理、唐英年身上，因為據愛國報刊所說，買入瑞士人藏品的中介人名徐文玠，徐小姐便是夏佳理的繼女，生父是商界名人，而夏佳理曾任西九管理局主席，大家知道夏佳理是林鄭競選特首時林鄭的競選團顧問，在梁振英與唐英年競選時是唐英年的支持者，於1997後是一位極有影響力的政壇人物，本來退出政壇已久，想不到躺着也中槍，把他的繼女扯入漩渦，某方意欲何為？唐英年不止一次聲言不會再競選特首，自2012年梁振英競選勝利後，唐已退隱，不輕易就政事發言，出任全國政協常委，表現忠誠。林鄭在唐梁競選時，表面中立，背後偏向梁營，在政壇不是甚麼秘密，到了她成為特首，才與唐復合，委任唐為西九管理局主席。有此背景，某方借西九M+博物館藝術藏品之事，把林鄭和昔日唐營人物連消帶打，明顯箭靶是林鄭！忠誠愛國者講甚麼浪費1.7億元買辱華藝術品，便知道他們對藝術品市場價格一無所知，如資深藝評家劉健威在他的專欄說：1.7億元，半件張大千畫作也買不到。1.7億元買入逾千件中國藝術品（包括一些艾未未的創作），平均價是10萬元一件，根本不值一提，忠誠愛國者議員不妨多到畫廊參觀學習或請教國際拍賣行的專家，少講外行廢話！