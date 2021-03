奉問米婆公開呼籲:「陰間呢輪波鞋如雨下,陽間太多燒波鞋亂入事件,供應激增,一地都係,大家可否幫忙燒些鞋櫃下來?」

在下身為奧斯卡神婆,份屬同業,行家有難,慷慨出口,理所當然。

也有說燒波鞋實乃舊聞,與是次小粉紅大規模愛國杯葛行為無關,但體育名牌因新疆棉花惹火,事件由H&M 點火、直撲adidas、Nike、Converse、Calvin Klein、Tommy Hilfiger及Burberry火燒連環船,罷買和代言割席明志風風火火,卻是真的。

連完全並非代言的葉劉姑姑都衝出來,以情深款款的眼神,錯愛難返的情深緣淺,幽怨宣告與Burberry暫時分手,毫無絕交燒橋之意,可見葉太為人長情,我差不多見到她為大局犧牲小我的轉身咬唇。

恨棉棉,是易燃的。

燒到埋身,品牌如何降溫、救火,還是冷處理先避其鋒?

以品牌管理論,有彈拆彈,有災救災,但必須認清楚,那是一個災,還是一個劫。劫,是難逃的。

到撰文之時為止,暫時只有H&M在數天前表示,去年關於新疆棉花的聲明,並不”represent any political position”,先戴個「同政治無關㗎」的頭盔,避開嗌交部的利牙。咁同咩有關?純商業決定?人權?用頭盔救火,小粉紅怎肯罷休,怒火更盛。

但對品牌而言,睇定啲,是明智。

這不是個需要從速處理的公關事件。拆彈要先看彈內埋下了幾多條顏色線,哪一條不可亂碰,甚至不能剪。

出事的品牌們要棉花,便差不多一定要從新疆入材料,那裏佔了中國87%的棉花產量,《紐約時報》更說全球每5件售出的棉質服裝,便有一件用了新疆棉花或紗線。

此時又到侵侵出場了,Trump政府去年勇猛宣佈”a ban on imports of cotton and tomatoes from the Xinjiang area of China, as well as all products made with those materials, citing human rights violations and the widespread use of forced labor in the region”。禁!品牌不能再側側膊不理「棉花正義」,人權組織如Uyghur(維吾爾) Human Rights Project,更向美國政府施壓,未能證明來自新疆的原材料工人沒有強迫勞動,均該禁止進口。

對歐美品牌來說,這一劫,沒有幾多灰色地帶可走。沒有品牌不必要對本地消費者、價值觀和政府交代。

什麼是需要從速處理的事件?品牌斷正,明顯犯錯,無推搪餘地,唔該第一時間出來認衰,負荊求恕,道歉以告天下,免讓事件發酵。但今次不是,以西方人權價值及群情來看,他們無錯可認。

到撰文之時為止,未見Nike或adidas有正式的官方回應,讓子彈飛一會吧。行走偉大的中國市場久了,國際品牌有些事情了然於心。「三T三分險」他們是知道的,”Tibet、Taiwan及 Tiananmen”,西洋通勝必授要訣:繞路走。今次有點避無可避。

Nike更是人權指控的過來人,見過鬼怕黑。當年Nike血汗工廠(Nike sweatshops)一役,商譽重創,做幾多形象工程廣告都一臉灰,被窮追猛打。由70年代開始,刻薄工人,工資低賤、罔顧職業健康及安全,尤其對未發展國家,濫用童工,印尼、柬埔寨、墨西哥等Nike工廠惡名遠播,醜聞纏繞幾十年。他們尚可以「外判工廠的錯」、我唔知㗎試圖卸責脫身,但世界潮流是文明社會越來越容不下不公平剝削,Nike最後都要被問責找數,為工廠制定SHAPE守規:Safety、Health、Attitude、People及 Environment,咪話唔關我事。今次仲敢輕舉妄動?

早前 “Black Lives Matter”:事件,品牌都出廣告向種族歧視說不,一反常態高呼”Just Don’t Do It”,沒有品牌可以與普世價值為敵。

國際品牌都很清楚,如西方評論說「flexing its economic muscle for political ends」是有些地方的慣技,只是 “previous state media - driven pressure campaigns against companies like Apple, Starbucks and Volkswagen failed to dent Chinese demand for their products”,火燒過,潮退了,原來啲火虛虛哋,燒唔死。忍一時火平浪靜,急什麼?

NBA,大家仍在歡天喜地的看。

像流氓的小粉紅是有的,他們去Nike店搗亂破壞,行為野蠻卑劣醜陋,但相信為數不多,禮義之邦是講道理的。燒鞋這等事,釋出有害氣體,既不環保又浪費,該是小撮人的愚笨矣。昨日的新聞,「Nike網上推新款球鞋預購,內地逾34萬人搶購秒速售罄」。

如吾友可樂說:「杯葛係潮流,購買係需求。」Super!

