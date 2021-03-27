撐血棉花有輕於鴻毛有重於泰山，歇斯底里燒鞋撕衫的群眾屬於前者，艾慕杜華《人的聲音》無名女主角買把斧頭劈爛衰佬套名貴西裝，都話透過毀滅負心人私藏品出氣吖，邊有人咁鬼蠢，開自己衣櫃玩笑㗎，民間故事不是早就將怒沉百寶箱的杜十娘定位為傻逼嗎，運動過後難免偷偷上淘寶補貨，縱使搵得返限量版心頭好，都要大破慳囊，你話幾無辜；決絕與「抹黑中國」牌子劃清界線的代言藝人，則屬於後者，天知道他們當初和商家簽的合同，價位尾隨多少個零，瞬間化為烏有，性格再佛系亦很肉赤吧，唉，政治這隻怪獸真可惡，你唔搞佢佢搞你，就算豐衣足食無憂米，也沒有可能置身度外，經理公司發的聲明還要寫得那麼老土，什麼「我司你司」的，滿腳牛屎味驅之不散，經營幾十年的cool形象一鋪清袋，他日捲土重來，攻國際線肯定無望了，大概只好上山下鄉，專誠為大陸三四線城鎮的人民服務。

勢估不到，兩者之間竟夾雜一個忠誠的姨姨，人愛血棉花她又愛血棉花，貼上社交平台的自拍，除了完美示範早期宮鬥劇金句「賤人就是矯情」，更有潛質成為日後被批鬥的黑材料。只見她擺了三條有問題的頸巾在梳化，斜簽着身含情脈脈凝望，不忘曲線賣廣告，指它們「美觀又保暖」之餘，還鬼拍後尾枕吐露心聲：「基於該品牌對新疆作出失實及無理指控，因此我決定即時停買及停用其產品，直至他們道歉或撤回指控為止。」噯唷喂，這算哪一門子的表忠，連幾條爛鬼廢物都咁唔捨得，仲夢想奪妹妹位入主禮賓府？