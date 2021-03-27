自從田飛龍的「忠誠廢物」論面世，建制派人人自危，為免被定性，人人爭表忠。

早前左媒批判行政官，葉劉跳出來辯護，葉劉料已被內定為「廢物」，她的政治生命可以休矣。

容海恩本是葉劉手下，老闆躀了一跤，不免為自己操心，幸好年輕轉身快，給她發現艾未未的中指。艾未未本質反共，中指遙對天安門用心險惡，在國安法之下罪名很現成，容海恩如獲至寶，拿中指開刀，難得出了一次風頭。

攪起一場政治風波，容海恩應該不是廢物了。在中共對敵鬥爭的前線，她有革命警惕性，富於鬥爭精神。

中共對香港建制派長期呵護備至，寵幸有加，生怕他們生出異心。當中共羽翼未豐時，奴才多多益善，現在形勢翻轉，中共直接染指香港，大陸幹部即將以各種名目空群南下，香港建制派面臨用完即棄，此時「廢物」論適時而至，警示香港建制派，鼓勵內部鬥爭。

中共駕御奴才，有一套「行之有效」的辦法，既要求表忠，又放縱內鬥，表忠各出奇謀，內鬥卻刀光劍影。有內鬥底下人才不會結成一團，才可分而治之物盡其用。在中共體系內搵食，不論廢不廢，在關鍵時刻要懂得鑽營，善於窺測風向，走前一步，言人之不敢言，做人之不敢做，只有破格，才能重用。

容海恩批中指，率先在香港引入文革，開文化大批判先聲。她有政治嗅覺，小事化大，政治正確，會被中共視為可造之材。

葉劉是港英舊電池，立場可疑，竟敢唱對台戲，是自己找死。容海恩識做，政治行情看漲，所欠是見識與歷練。

可是，艾未未的中指若在西九展出，能有幾個人看到？經容海恩一鬧，香港人人皆知，旁及台灣和海外，艾未未的中指讓數千萬華人會心一笑。中指人人皆有，如何禁得絕？如此看來，中共多得容海恩唔少，她終究還是廢物一個。

偉大藝術品的力量在此，中共永遠不明白。