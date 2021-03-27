這樣一年過去，相親總是相的無疾而終。以前熱心幫他推薦女孩的親戚朋友悶悶不再作聲，誰都不知道到底怎樣的女孩才能讓母子二人滿意，有人在背後笑他家是在選妃。

他自己也認識過兩三個女孩，最開始總是甜蜜，可想到要帶回家給母親過目，心煩意亂。有時他就盡量拖延，但約會中母親也會打電話進來，細細問女孩的情況。有次他和女孩去吃炒蟹，菜剛端上來，電話也進來，他擺手示意女孩先吃，但對方十分靦腆，用筷子扒拉着盤中的各種香料等他。二十分鐘後，母親終於滿意，囑託他：「好好表現。」抬頭，女孩已經不耐煩，蟹也涼了。

晚上，他在街上無目的慢走不想回家。其實，他對這些女孩都沒興趣，他對誰也沒興趣，只是年齡到了，很想有個家。有個鮮活豐富點的家，在默默寡歡的母親和唯唯諾諾的自己外，家中可以有點活力和人氣——比如一個元氣滿滿的妻子和一個淘氣的小朋友。但母親他是知道的，除非她滿意，不然他期待的活力開心最後落地會變成雞飛狗跳。

忽然背後有人輕拍他的肩，轉頭去是前女友，她胖了些，眼裏還是笑意。寒暄兩句，發現她已結婚，他沒有與其說聲恭喜。「你呢？有你母親滿意的女朋友了嗎？」這話好札心，他不作答。她顯然有點得意，但又覺自責，半晌才說：「也許你不需要女人，你和你母親已經很完整。你知道嗎？那時候我總覺得你母親像是情敵，誰都爭不過她，你最終選的一定是她。」是這樣嗎？父親很早過身，在世的時候和母親感情也不好，倒是母子之間情感很深。但母親性格古怪，人很苛刻，他常常想要掙脫，所以自己喜歡的女孩都是活潑溫暖那型。

但，心中確實也隱隱約約迷戀母親的苛刻。他怕這樣的關係很畸形，但談改變談何容易。夜深了，母親發短訊催他回家，他和前任速速告別，踏上回家的路。

電郵：allisoninheidelberg@gmail.com

逢星期日、一刊登