共青團忽然翻出去年一筆舊帳，振臂高呼，三地藝人即紛紛響應，上演一齣義和拳好戲，爭先恐後向新疆棉示愛。毫無疑問，中共已滅絕了一個叫「藝人」的種族，而其中犧牲得最悲壯的，應該是上了神枱的陳奕迅。

認識陳奕迅的朋友很傷心，愛聽陳奕迅的朋友則很憤怒。一時之間，網絡被「靈魂若變賣了，上鏈也沒心跳」歌詞洗版；我雖然不是陳粉，看了也覺悲哀。有人說靈魂重量是21克，如果藝人靈魂可以變賣，有些也許比最貴的鑽石更貴。

台灣行政院長蘇貞昌評論此事，說得客氣，只強調這些藝人無知：「有些人不知輕重，或為自己的利益不知人權重要。」平情而論，藝人確是無知居多，但在今天資訊流通的世界，要無知到對新疆發生何事一無所聞，實在需要非一般的努力和自欺才做得到。

二戰後無數德國人自稱「不知道」集中營，「不知道」納粹黨的罪行。2011年德國出版了一本70年前的日記，終於撕破這些「無知」德國人的面具。日記作者凱爾納（Friedrich Kellner）是一名德國司法督察，老早看清希特拉與納粹黨的邪惡。二戰期間他冒死將納粹罪行寫在日記，並表明志向：「當時我鬥不過納粹，決定將來才與他們戰鬥。為防不義再興，我想給後世一件武器：我的親身見證可紀錄蠻行，並告訴你如何終結它。」

凱爾納把日記題為《我的反抗》（Mein Widerstand），明顯呼應希特拉自傳《我的奮鬥》（Mein Kampf）。2011年，這本日記才首次在德國出版，書名改為「Vernebelt, verdunkelt sind alle Hirne – Tagebücher 1939–1945」，意思即「所有腦袋都雲遮霧掩，昏昏沉沉——日記1939-1945」。

從日記可見，哪怕是德國普通老百姓，都有途徑知道納粹黨的種族滅絕罪行。例如1941年10月28日的日記說：「一名來度假的德國士兵說，他曾目擊波蘭佔領區的可怕暴行。他看到赤條條的猶太男女，在一條長長的深溝前排隊，然後黨衛軍一聲令下，烏克蘭人就向他們後腦開槍，他們便掉進溝中，繼而被泥土掩埋。溝中仍常常傳出尖叫聲！！（Aus den Gräben drangen oft noch Schreie!!）」凱爾納文筆簡潔，但留意尾句他卻連用兩個感歎號，我在80年後的今天看到，依然膽戰心驚。

除了凱爾納日記，我也看過其他目擊者見證，例如諾因加默集中營的倖存者Wladimir Ostapenko就說，諾因加默的農民每天都到24小時冒煙的火葬場拿灰做肥料——「骨灰肥料」是德國版人血饅頭，且不是隱喻——又說「來自火葬場的每朵雲都是人命」（Jede Wolke aus dem Krematorium ein Menschenleben），殘酷到盡頭似乎就是詩。

德國平民不知道集中營？其實每一朵雲都是新聞。1939年9月17日，凱爾納寫道：「誰有罪？無腦的民眾！」（Wer trägt die Schuld? Das Volk ohne Hirn!）他說，「容許自己被洗腦、踐踏、折磨、吸吮」，人家打個眼色就亦步亦趨，馬上高呼「Heil Hitler」的群眾，根本算不上是人，他們只是「一群牲口」（Herde），被送到屠宰場的時候，還未意識到自己的力量和不幸。

凱爾納是以說：當時99%的德國人民，都要直接或間接為納粹罪行負責，即所謂「同行者，同問吊」（Mitgegangen - mitgehangen）。但願所有尚未變賣靈魂的人，今天都看看這本日記（2018年出版了英譯本），充實自己的腦袋。沒有靈魂的人，必然也是無腦。