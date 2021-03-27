三月十二日，中共港澳辦公室副主任張曉明就全盤控制香港選舉一事，回答記者說：「不愛國者不得藉選舉進身治港階層，不等於不可以在香港正常生活，正常工作。」新中國為政者所言，向來都是這樣情理兼備。不過，聽了這番情理兼備的話，我心裏卻有點迷糊。

二零一九年香港民變之初，國泰航空公司雇員不少在私人社交網站上留言，反對當局修訂《逃犯條例》，結果幾十人被解雇，包括多位機師；去年，考試局歷史科委員會秘書楊穎宇，因歷史科試卷題目問及中日關係，不稱官意，被迫辭職；有宣道小學教師，所編通識科教材不避「香港獨立」議題，被教育局吊銷教師執照終生，連校長都因「疏於監管」，不得不離職；有線電視「新聞刺針」節目，報道不知忌諱，於是記者、編輯全部炒了魷魚；今年，香港電臺總編輯梁家榮，未有及時禁制針砭時弊的《鏗鏘集》、《頭條新聞》等節目，被提早六個月解約；馳譽國際的肝病專家黎青龍教授，曾批評新香港政府不對大陸封關防疫，現在也不獲香港大學續聘。這些人都沒有想過「藉選舉進身治港階層」，只是或自由評述時事，或教學生探討問題，或審查言論不嚴而已，卻都不能「正常工作」了。而類似的例子，不勝枚舉。

當然，香港人還可以「馬照跑，舞照跳」，但跳舞跑馬，不等於「正常生活」吧。究竟什麼叫做正常生活、正常工作，我越想越迷糊。