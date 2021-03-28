朋友推薦我讀一本書，戴雅門的《妖風：全球民主危機及反擊之道》，我剛剛讀了兩篇推薦序和戴雅門的台灣版作者自序，已覺深受啟發。

戴雅門指出全球性的民主浪潮後，民主正面臨新的困境。東歐不少國家民主化後，不同程度經受獨裁的反撲，很多初步實現民主化的中小國家，也都面臨歷史倒退。俄國雜糅普京式的民主和獨裁，骨子裏還是蘇共本色。中共更沒有遭遇「歷史的終結」，反而在西方國家的扶持下恢復元氣，意圖染指全球治理，把獨裁文化輸出到全世界。

今日往回看，這些現象都是歷史發展的必然。八九民運後，發生了「蘇東波」，社會主義陣營解體，可視為對共產騙局的一次總清算，但百足之蟲死而不僵，社會主義陣營垮了，社會主義基因還在。人民長期受共產黨蠱惑，思想並未解放，文化有待啟蒙，一旦有政治野心家巧為利用，搧起民族主義民粹主義妖風，獨裁者仍有用武之地。

在中國，鄧小平及時挽救了中共，以改革開放穩住經濟，以民主的謊言迷惑西方政客，西方各國眼看社會主義陣營瓦解，蘇共垮台，中共瀕臨崩潰，以為大局底定，歷史終結，因此放任中共，無形中使獨裁政體又穩住陣腳。

歷史的鐘擺在八九民運蘇東波後，急速盪向美國，其後鐘擺又慢慢往中國方向回盪。江朱與胡溫兩朝韜光養晦打下基礎，習近平上台坐享其成，由守勢轉而行攻勢，內部整肅，對外擴張，歷史的鐘擺又慢慢偏離美國，向中共盪回。那是中共最意氣風發的時候，習近平有了「四大自信」。

2019年是分水嶺，特朗普識穿中共真面目，憤而全線反擊，中美關係破裂，西方世界陸續警醒，歷史重新翻頁，鐘擺再次偏離中共，往回盪向美國。

戴雅門對特朗普很反感，他成書時美中脫鈎還未發生，本書內文的論述還要讀完才知道。歷史不會終結，鐘擺來回是客觀規律，「妖風」時起，歷史蹣跚前行。