人人都支持新疆棉，唔通人人都支持新疆棉咩？可以閃的話，必會縮。藝人只盼望收穫，市民只知道期望，為何都不大懂得努力體恤對方？因為事情涉及大是大非，關乎廿一克之存亡，阿E，我們不想努力了。

要硬吃中國那一套的藝人被發聲，你大可不原諒，但不會不理解。但已吃到飽兼上了岸的藝人，則似乎犯不着衝出來蹚渾水，例如神隱楓葉國多年的上世紀台灣女神王祖賢。

前兩日疑似王祖賢IG曬出「我支持新疆棉花」圖片，惹來大批網民留言，有讚她「愛國」，有表示失望，最引起我興趣的留言是：「不是學佛的嗎？學到哪裏去了，真是偽善過氣女明星。」必須強調，這個IG未經官方認證，很可能跟王祖賢無關（如果是她本尊，我只能說無法理解），大家暫時不必跟車太貼。

倒是那句「學佛學到哪裏去」值得提出來探討。這句話聽來理所當然，我卻覺得未必合理。兩年前，曾向一位修密宗的朋友請教：「造詣高深的學佛者，可以是壞人嗎？」朋友說：「我只談密宗，不講其他宗派。以密宗來說，道行高也可以很壞。」我愕然。

他續說：「打個比喻：歐陽鋒武功很高，是好人嗎？修佛好比習武，功力深淺與品格高低無關。」「那學佛是為什麼？」「以我自己來說，是提升洞察力，增加思想維度。提升洞察力不代表提升品德，修佛也不等於改變性格——但可以讓你更抽離地認識自己。」

朋友的說法固然有理。不過我也認為，卑劣人格源於貪嗔癡，如果一個人的思想維度夠多，一般來說，較容易擺脫貪嗔癡束縛，客觀效果自然是格局大，品行好。但如果一個人天生骨頭軟，習慣逆來順受，學佛後又擺出一副「世事都被我參透」高姿態，那就很易成為佛系的幫兇。A little learning is a dangerous thing，學不到家的佛法，隨時形成更糟糕的性格。

話說回來，以為美女明是非，歌手有骨氣，說穿都是妄念。能參悟這一點，才算是學佛的開端。