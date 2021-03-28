三藩市某中國阿婆，據說遭一名白人疑似種族主義襲擊。該阿婆以木棍還拖，白匪被擊退，老太婆也壯烈地給打爆了一隻眼，須送醫院。網絡眾籌得八萬美元。中婆英雄慷慨宣佈：錢一分不要，捐出來做反種族主義基金。左翼社團大為感動，聽說要推薦給拜登，由白宮親發獎章，以俾好人好事，全國宣講。

好人有好報，電影本來此處喜劇散場，工作人員字幕打出。但是忽然停住：有好事者尋求真相，尋釁滋事地發現：該老婦原來平時專門巡遊社區的社工濟貧會堂吃白食取優惠貨，取完了這家舔那家，該白人看不過眼，予以阻撓，豈知這一出頭，就掀起中華民族百年屈辱的一場禍事，演變成街頭種族戰爭。

此一反高潮之戲劇性額外發現，屬實還是種族主義者抹黑造謠，加州的華人社團千萬不可輕易放過，要一查到底。若發現是川普或3K黨什麼的在搞鬼，一定要報告給拜登和賀錦麗知道。

其實不管內情如何，基層低端人口，由於教育水平問題，因小隙時時有衝突，加州唐人街一點屁大的小事，不是當年阿波羅登陸月球，不值得遠近知名的成為國際大新聞。

為何會這樣？一是全球化網絡效應，這一點人人皆知；另一個原因，就是本來是一名老婦大戰壯漢，賣點僅止於此，但一強調兩名當事人的種族，就變成國際大事。

在這方面，西方白左主流媒體幾十年來本有指引：一旦有黑人犯罪被捕，不可報導其膚色，以免引起種族偏見。但是反過來，若有色人種是受害者，如明尼蘇達警察誤殺的那一宗，族裔膚色必定強調，以實踐社會公義。這樣一來，三藩市這宗毆鬥，本或只涉及社區免費飲食財富分配之爭，焦點變成種族戰爭。

這就麻煩了。譬如在上海街頭，一名江北佬開的士，與靜安區一個知識分子教授上海人街頭發生衝突，大陸的報紙也不會強調：來自揚州的江北人歧視上海本幫人，然後掀起上海暴徒將揚州人在上海開的澡堂足浴店放火焚燒砸毀。就是上海人三兩在街頭口角，其中一個被打了兩拳，公安介入了案，僅此而已。

因此，美中外長阿拉斯加之會，表面上是中國的楊潔篪教訓了布林肯一通，本來人心大快。但美方放料：會談結束時楊委員邀請美國國務卿訪華，卻慘遭拒絕。

不止無禮，白人國務卿布林肯公然種族歧視黃種華裔的楊委員，以種族主義高度，就是李小龍精武門握拳顫抖啊啊啊的怒吼的層次了。你說這筆帳可怎麼算啊。