想在以前工作過的《城市周刊》上找些資料，查了公共圖書館，都說沒有館藏。後來有香港大學的小朋友告知，說港大圖書館有這本周刊的完整收藏，這天下午就去圖書館中坐了四個小時。

我要查的年份是從一九八三年到一九九一年，館藏全是合訂本，又厚又重，一年大概有兩三本，圖書管理員用小車推出來，滿滿一車。結果四個小時，匆匆忙忙只看了一半。看書的時候，第一個感覺是那時的周刊廣告真多，一本周刊捏緊了也有半寸厚，可見那是香港刊物多麼好景的年代。

那時的娛樂新聞也熱鬧，因為電影電視都興旺，明星如雲，有資格上封面者不知其數，長相也不像今天的新一代藝人那麼「統一」，個性鮮明，都有吸引人之處。所以各有擁躉，好事壞事都多人關心，娛樂周刊雖多，競爭也激烈（那時香港市面上有十一本這樣的周刊，天天有同類出版），但大家都生存得了，並且活得不錯。

因為都是自己參與的事情，見字如面，見照如晤，好像又跟許多娛樂圈的朋友久別重逢，回想當年相處的情景，聽他們說着自己的事情，有真有假，有的轟動一時，有的虛應故事，當然少不了些恩怨情仇。一年出五十一期周刊（過年停一期），往事都湮沒在滿滿一車的合訂本裏，那合訂本有點像阿拉丁神燈，揭一揭，幾十年的人事便如一道青煙冒出來，煙散人顯，看見張三，看見李四，也看見了當年的自己。