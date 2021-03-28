過去三年他一直撲在自己第二本攝影集上，主題是翻拍村莊和小城市的舊相片。幾年前他發現互聯網上並非甚麼都有，不少邊緣的人與事因為少人問津，就被遺忘了。

他在週末和假期拿起器材，去到鄉間，一家一戶去問去聊，懇請人們把幾十年前的私人相片拿出來供他翻拍。三年過去，素材庫快有一千多張相，他撿出九十九張，自費出版相集，反響一般，朋友說應該多做些宣傳。

他於是在社交網絡發些圖片，很快就有媒體聯絡他。其中一家據說是澳洲有名的廣播節目，是墨爾本攝影師朋友介紹他去。他欣然答應。

誰知節目從開始到結束主持人就沒問什麼和攝影有關的問題，內容都和地緣政治、意識形態有關，問的也都是只能用「是」或「不是」來回答。多講幾句，他發現對方完全沒有對攝影做什麼功課，無法深聊。而無論他怎麼試圖把話題拉回創作，對方似乎都不感興趣。他坦率講自己並非政治學者，不能提供專業意見。對方追問：「那你總是個人吧，總有人的判斷吧！你就對這些事情沒有自己的立場嗎？」

若再年輕些，他很願意講講自己的立場。但經過這些年的洗刷，他對這樣粗魯的逼問只有反感，連基本的尊重和信任也沒有，何談配合。節目尷尬錄完，對方教育他：「今日的輿論場就是要站隊，你這樣膽小如鼠，何必要來媒體。」

他之前也是做過新聞攝影的，不明白媒體何以變成今天地步，連基本的調查都不做，張口閉口都是觀點、站隊，那和個人社交網絡有何區別。這樣想倒是給他新靈感，下個項目就去演播室和編輯部，拍拍這一代的新聞是如何生產的。

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