高姿態示範戰狼嘴臉的盧姓駐法大使，我懷疑曾經與他短兵相接。哈哈，別誤會，雖然生張熟魏向來抬舉，幻想我的性生活豐富多采，一年三百六十五天到處拈花惹草打游擊，見到畫面蠢蠢欲動的四字成語，不免一步跳到與狼共舞結論，「個鹹濕基伯真係幾重口味噃，咁嘅貨色都啃得落」；不不不，疑似近距離接觸的所在地並非人肉獵場，而是歌台舞榭。巴黎每隔兩年舉辦中國戲曲節，廣邀各地團體輪流演出，戲精當然捨命相陪，劇院座落荒山野嶺，長途跋涉面不改容。大前年有一場，記得是大連京劇院的《趙氏孤兒》，滿心歡喜坐在大堂前座路邊位等響鑼，忽然冒出個操普通話婆娘，以硬淨口吻說：「我們的大使先生快到了，請站起來讓他通過。」我掃她一眼，淡淡答：「無論誰通過，我都會站起來的，這是劇場基本禮貌，不勞您費心。」不一會果然來了隊人馬，浩浩蕩蕩擠進同排中間座位去了，相貌看不清楚，其中一位好像是身兼領隊的名伶。嗓子不是白吊的，整場演出都聽到他絮絮叨叨跟高官講戲，我只恨自己定力不足，不能集中精神欣賞台上風景。

那次在文化中心看《蝶影紅梨記》首演，也有類似遺憾。啟幕前聽聞花花轎子抬來地方官，當其時她尚未臻喪心病狂境界，但面貌可憎是明顯的，大家河水不犯井水，同場看戲各自修行，本來沒什麼大不了。但是好衰唔衰，隨行的保鑣坐在我側邊，雖不高大倒相當威猛，如果闖進同志娛樂場所，應該會出現餓狗搶屎鏡頭。這也罷了，最弊此人非常盡責，板直腰不是左顧便是右盼，成晚冇一刻安寧，煩死了。