在報紙教育廣告版，見到幾間著名女校小學，小女拔、小瑪利諾、小德望都要聘請各科教師，瑪利諾還要聘請副校長。記得呢類名校嘅教師通常冇乜流失，好穩定嘅，因為教名校有啲prestige，在朋友圈子幾有face，唔通在人工水平差不多之下，會辭職去教另一間屋邨小學咩？在中環街頭碰到一位出身著名修女學校嘅基金經理W小姐，順口問吓佢母校點解要請教師？W小姐話：「一字咁淺，移民囉。我問過一位校友，佢個女在母校讀小三，佢話學生父母移民，插班學額增加，老師也移民，出現各科空缺呀。」此乃1980年代移民潮翻版，人各有志，冇得好講。問W小姐會唔會移民，佢瞪大隻眼：「我現在薪高糧準，移民做乜呀！我隨時可以去英國，但咁嘅時勢，睇多兩三年先啦！除非連批評國企管理無能都算觸犯國安法，我唔會走住嘅！」

不過W小姐對佢嘅同輩、師姐（即著名修女學校畢業生）而又同時做緊高官嘅就相當不滿，話佢地在學校時太聽修女話了，做乖女，勤力讀書兼緊跟考試範圍，於是個個成績好，品學兼優，排隊入港大，跟住考AO成功，逐步晉升為首長級官員甚至問責官員，一世無憂。咁唔好咩？乖女叻女年年考第一，家長歡喜還來不及呀！W小姐話：「我就係修女最唔鍾意嘅學生。修女久唔久要我地量度校服裙夠唔夠長，要跪低還要裙腳冚到膝頭以下，先至算合規。我就時時犯規！咪入唔到港大，入唔到政府做官囉！」

嘩嘩嘩，入咗股票行，做基金投資經理咪仲正，使乜恨考唔到AO、EO啫！正因為W小姐自小有不聽權威訓示嘅性格，依家選擇股票投資，不做羊群跟風，久唔久就搵到一隻升到爆燈嘅股票。W小姐慨嘆佢啲師姐讀書時聽修女話，初做AO，聽英國人上司話，97後冇人指揮，領導能力立即現形，到了2021，開心咯！聽晒北京話，唔使傷腦筋，而薪水不減，唯唯諾諾又到月尾在屋企數銀紙（月薪），真爽！

叫W小姐數幾個師姐名字聽吓，一聽就明白W小姐為乜有怨氣，嗰幾位高官，又真係難頂啲嘅。