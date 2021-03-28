我有運動習慣，所以家中有許多運動用品，跑步的、打網球的、做瑜伽的一大堆，這天檢視了一下，主要牌子有這幾個：Nike、Adidas、New Balance、Mizuno、Asics。

作為一個運動愛好者，選擇運動產品，首重實用、安全、性能，比如跑步，要跑10公里而不覺得累的鞋，我選擇Asics，它夠輕。打網球的時候，抓地能力及對腳踝的保護相當重要，重量反而不是我考慮的因素，因此Mizuno、Asics都是我喜愛的品牌。

然後就是美觀與品味的追求了，穿上去令我變得漂亮、時尚的運動服飾，通常是這幾個大牌子：Nike、Adidas、New Balance。任何一件運動服飾，穿到身上令我變得老土變得「娘」，當然退避三舍。

選擇運動產品，包括運動袋，大中小型的網球拍袋、放瑜伽墊的袋子，我都會去實體店買，把它們背到身上試效果。我只買適合我的產品，而從不考慮哪個明星做代言人。有個香港歌手代言運動服裝，其骨瘦如柴、恍如饑民似的身材，跟運動、健康、陽光、力量這些特質格格不入，很難想像真正熱愛運動的人會因為看了明星的廣告而選擇運動用品。

港台明星紛紛與象徵潮與型的歐美運動品牌割席，但Nike推出新款波鞋，未正式開售已有34.6萬中國人預約購買，正式開售時更秒速售罄。愛國是一回事，貪靚是另一回事。中國人也貪靚。我比較好奇的是，改穿李寧牌運動服裝和鞋子的港台明星，怎樣繼續保持潮、型形象？