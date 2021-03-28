華春瑩從大媽升格老娘，大媽全憑大嗓門，不講理，只能收服港警。老娘則用晚娘嘴臉，訓斥老外對中國內政說三道四的嘴臉。

華老娘最新一台大嘴砲，是國際話語權。

要平視世界的話，世界經濟體第二名，豈不是自認老二？冠軍美帝跟老三日本聯手，難道就此俯視低頭？當然不行，上頭已經說了要平視，一條直線指望，角度要校準，俯仰天地都不行。

於是在國際關係中創新中國邏輯：人多不但好辦事，人多更要話事。中國有十四億人，佔地球人口五分一，所以啊，論地位，論國際話語權，牛逼有理，狼狽無礙。

喔，原來又鬥人多了，覺青終於頓悟何以中國全世界最民主，人多啊。全球一人一票，普選國際老大，中國第一，印度輸個馬鼻，美帝三億人，被印尼緊追在後，亞軍一席，確應斬手指，看你還憑什麼指指點點。

龍門搬得快，一定有古怪。中國GDP能超日趕美，當初靠加入國際貿易組織，不想遵守的規矩就不守，世界工廠得以握緊生產鏈命脈，沒你不行。當人口紅利用盡，國民生產總值牛逼不再，狼就來了，改用十四億人消費力綁架外商。

難怪軟軟棉花，能讓不好惹的中國人骨頭硬起來，官媒一句點名，共青團發功在後，共和版義和軍團即覺今是而昨非，紛紛燒鞋砸店。這一波洋貨文化大革命，就是挾人口大爆炸，造成黑洞市場吸磁吸效應，弄得洋品牌全球市場比例失衡，處境尷尬。尾大不掉，不是一時間就能斷尾求生。

堅持立場到底，需要付出超高代價，那些聲明，撤還是不撤，是股價與脊梁哪個更硬的問題。那句天下無敵絕佳口號：「新疆棉花很軟，中國人很硬」，其實是考驗外商的骨頭，要做良心企業，在絕不好惹的中國老百姓面前，那顆良心有十四億噸那麼重。

義和團起義時，光緒朝人口大約只有三億，共和國所謂人民大翻身，翻身竟是多翻出十億的意思。之所以不好惹，惹不得，也在於人多好惹事。

這一招真的很有新中國新社會主義特色。之前已聽過無數次無數人為共產黨治國有方幫腔，理由來來去去就一個：不問其他，光是養活十幾億人也很厲害。

本人又不在中國香港特區任職嗌交部，此等高見在前，只能弱弱交流一下淺見：竊以為，從民國三億人到毛澤東駕崩前，一下子生產出十億，有成功餵飽，就沒有大躍進餓死千萬人的政績。說來厲害，這正是舔人血饅頭的典範。厲害了，我的人口強國。