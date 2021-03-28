中共人大通過《完善香港選舉制度》草案，着手全盤控制香港選舉，香港市長鄭月娥三月十一日回答記者說：「這不是民主倒退，而是要填補選舉制度漏洞。」新香港芸芸「愛國者」之中，鄭月娥顯然最懂現代漢語，難怪偏獲習近平青眼。

三月二日，立法會議員謝偉俊在香港電臺「千禧年代」節目之中承認：「現在似是回到一九九七年的情況，可以說是一種倒退。」三月九日，律政司長鄭若驊回答彭博記者，不得不說：「政治制度現在是後退了一步（a step back）。」三月十日，行政會議召集人陳智思回答香港電臺記者，也是說：「政制要回到最初的模式了。」同日，新民黨主席劉淑儀也不諱言，議會日後將缺乏小民代表：「將來直選議席減少，政府將較難掌握民意。」謝、鄭、陳、劉等，當然都熱愛黨國，盛稱「完善香港選舉制度」功德，說什麼「帆船駛離航綫太遠，就得駛回來，再朝正確方向航行」等等，但他們都不能像鄭月娥那樣，心中自有一本無形現代漢語詞典，隨時否定倒退之為倒退。

三月十二日，中共港澳辦公室副主任張曉明說：「人大通過《完善香港選舉制度》草案，是亡羊補牢，亦有利香港民主制度循序漸進。」現代漢語就是這麼有趣：他們不會說「改善」，而以「完善」取代，以形容詞作動詞。但既曰「完善」，是盡美矣，又盡善也，還要什麼「循序漸進」？算了吧，反正香港小民都知道，民主選舉今日終於完了。