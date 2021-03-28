香港電台遭「煎皮拆骨」一番蹂躪，已敲喪鐘——一個90多年來民意支持的金漆招牌，要把它打個稀巴爛踩在政治腳下？要多長時間？

一個零傳媒經驗空降打手加一個月時間，「生抽王」加「破壞王」上身，就可完成任務，升官發財指日可待，要說聲「恭喜」嗎？

整頓整治策略匪夷所思，對眼中釘節目趕盡殺絕，例如《鏗鏘集》及《鏗鏘說》，節目「一旦」被管理層認為「過不到關」，製作人員或會被調查是否涉及失職，甚至被追討相關製作費……

「一旦」是不知什麼時候？「管理層」是上意或一言堂？「過不到關」誰有資格話事？「追討」範圍如何？哪些成員會中招？這些都是疑問，也是答案。

正值哥哥4月1號死忌，不如點首《追》：什麼「追溯」、「追數」、「追逼」、「追殺」、「追魂攝魄」、「追悼」……作惡者死後一定被高度「追封」。是非黑白不分，秋後算帳，社會各界遭無底線打壓，豈止港台？

要帶錢（還要預蝕）去打工？團隊付出心血才華勞力的結晶，隨時被粗暴腰斬、抽起、懲處、追數？前世今生也想不到可以咁「玩」，創作部門需要這些物體去填空。

中國大陸演藝製作部門朋友道，國內成員固然要宣誓效忠護旗，現今但凡大陸平台要購買、播放（不管是否在國內播放）節目，為怕被人發現、舉報、要承擔責任，都要與對方先簽一份「主創有關人員不牽涉任何政治問題風險協議書」，「一旦」出事，需要全賠！

「一」我知，「旦」我明——但「一旦」是什麼？