見各界為20歲（快21）人氣王歌手姜濤發聲，開宗明義「我不是姜粉」，就是打抱不平，看不過眼：上市公司所謂大台，為了宣傳自家沒什麼人留意的新一輪綜藝節目，在記招上惡搞小姜濤，結果引爆連串公關災難，惹來姜粉姜糖狙擊，也遭各界瞧不起。

其實你找個中坑笠金髮扮姜濤表演又做心心手勢，本已肉麻當有趣，台上司儀還撲出追打，喝「收聲」、尖叫「夠膽嚟踩場打到變薑蓉」、什麼「𡁻佢！打佢！」、拍爛手掌……都不過自High，這群叔叔伯伯嬸嬸姨姨，雖說奉公司命聽令於新官，「身不由己」，但也表現得拙劣低莊。返老還童小學雞，還比不上人家20歲大方得體的回應。

若非多番靠姜吸睛，CCTVB也引不起太大注意，不多謝一聲還醜化追打？事後道歉補鑊已失盡人心，「跌範兒」——這不是大陸潮語，而是北京經典土話，指丟人現眼、不體面、失身份。

CCTVB也許誤會了自己的「身份」，仍在「恃強凌弱」，原來殘酷的事實乃「恃弱凌強」，不明時勢，或者不肯面對。

ViuTV短短兩三年不但造星也創新，點子不少，人氣男團Mirror等也冒起，門票開售火速售罄要加場，他們不需要找個什麼明星藝人來模仿惡搞，也不需要對方道歉滅火，你扮你的事，我走自己路，自有市場——這才是強者，才可完勝。

不做中國豪、新疆迅、的士陳，不撐血棉花，不燒鞋撕衣罵職員掃貨架拆招牌（跟車太貼玩大咗！）……難道會餓死嗎？

總之，人貴自重，自強不息——誰強誰弱？自有公論。