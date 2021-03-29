特別關心我的北京朋友知道香港停打復必泰疫苗之後，馬上打電話來詢問情況，問我怎麼看這一件事？我告訴他，我還沒打，所以也沒有「怎麼看」這一回事。他有點失望，覺得我做得不對，有疫苗應該第一時間撲上去打，現在不但不打，並且連看法都沒有，很令他失望。

接着他又問我怎麼看新疆棉花問題。為了不令他失望，這件事我不可以說沒看法，於是說新疆棉花一點問題都沒有，有問題也是人的問題，人有問題，什麼都有問題，今天是棉花問題，明天可能是桃花問題，後天又會是椰菜花問題，人的問題不解決，什麼花都有問題，把人的問題解決了，什麼花都沒有問題。人的問題總會解決的，花的問題也就一定會解決，現實是實惠的，前途是光明的，現在就看什麼耐克呀，巴巴利呀會不會大減價，減價趕緊去買，不然哪天問題解決了，愛國明星又簽合約做代言人了，全中國人民「報復性消費」了，就輪不到你撿便宜了。

為了振奮北京朋友，我告訴了一條他還不知道的國際消息：最近英美兩國領袖通電話，拜登說西方陣營也應該搞個「一帶一路」，不能讓習大大的「一帶一路」專美。你看，美帝竟然也學起了習近平偉大外交戰略思想，中國人吃哪一套，他們跟着吃哪一套，這不是讓我們牽着鼻子走了嗎？有史以來，中國人何曾這麼威風過？跟這麼重大的勝利相比，你還擔心什麼新疆棉花賣不出去，不是太短視了嗎？北京朋友聽了半天不響，不知是興奮了還是胡塗了，還是興奮得胡塗了。為了讓他好好思考，我連忙收綫了。