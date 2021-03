維吾爾在新疆有沒有慘遭種族滅絕(Genocide)?

Genocide的辭典定義,是「針對既定民族或族裔的大規模蓄意殺戮、以殲滅該民族或族群為目的」(the deliberate killing of a large number of people from a particular nation or ethnic group with the aim of destroying that nation or group)。

此一定義要求有「為數眾多的殺戮」。但聯合國一九四八年立了一條「防止種族滅絕法」,於何謂種族滅絕,定義第一條:「殺戮族裔人員」(Killing members of the group),其中a large number of people不見了——本來,幾多才算large number?三千、三萬、三十萬——變成更「寬鬆」的「總之殺了這個族群的一些人」就行。

但若沒有殺人,只是用行政強制或教育這個族裔的人改變思想呢?按照「古典種族滅絕」(Classical Genocide)的定義,不算;但聯合國的反種族滅絕法第二條:「引起族裔成員嚴重的身體或精神傷害」(Causing serious bodily or mental harm to members of the group),亦即就算沒有死一個人,但有若干——為數幾多沒有說,唯英文members是眾數,即兩名以上——維吾爾人因為在強迫下受到思想教育,覺得精神上受傷害,也構成種族滅絕。

這種定義,屬於新解。因此,以牛津字典一類定義,新疆未見有盧旺達一九九八年或納粹集中營一九四五年的萬人坑的圖片和物證,並無種族滅絕。但是以聯合國一九四八年條款,只要有兩名以上的新疆維吾爾族人逃到西方,單方指證曾經受過精神創傷,不管現在的新疆還有沒有集中營,以Me Too斷罪原則,中國像維恩斯坦、卡梵諾、紐約州長庫莫一樣,不幸罪名成立。

以causing mental harm to members of the group即論定種族滅絕,無疑有點誇張;正如若身為父母,制止一個兒子去做變性手術改做女人,即論定該父母為「變性人士仇恨者」(Transgender Haters);或女兒說要嫁給一個巴基斯坦女婿,母親叫她仔細想一想,即淪為「種族主義者和伊斯蘭偏見恐懼者」(Racist and Islamophobe),因此即為川普鐵粉兼法西斯份子一樣的誇張。

但我說不是沒有用,白左一口咬定是。於是這次是白左大戰中共。誰是誰非,我不知道,你呢?