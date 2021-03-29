代言國際品牌的支共藝人（即「支持中共的藝人」簡稱），兵荒馬亂跟外國勢力割席，我理解，但沒替任何牌子代言的葉劉，也衝出來刷存在感跟Burberry切割，我非但不理解，更覺得是高級黑。容許我不客氣指出兩項事實。

3月26日，葉太在Facebook曬出一張依依不捨凝望Burberry羊毛頸巾的照片，聲稱「決定即時停買及停用其產品，直至他們道歉或撤回指控為止」。事實一：查香港未來九日氣溫，介乎22至30度間，清明都嚟緊，葉太居然宣佈停用羊毛頸巾，效果等同太監杯葛安全套，橫看豎看，分明是惡意嘲諷中共的行為藝術，對不對？

事實二：Burberry雖然是良好棉花發展協會BCI的成員，但他們其實沒有指控「血棉花」。第一個跟Burberry切割的藝人是周冬雨，理由是什麼？她的經理人公司寫得很清楚：「Burberry品牌方未明確公開表達其態度及立場。」

實際上Burberry是沉默也中槍，葉劉卻大鑼大鼓叫人「撤回」不存在的指控，簡直貽笑大方。這樣做若非惡意嘲諷中共，就是證明葉太屬於「不忠誠的廢物」。做事馬馬虎虎，腦筋渾渾噩噩，叫中央怎信任你？葉太最擅長的，就是貼廸麗熱巴照片，「證明」中共沒搞「種族滅絕」，還待維吾爾人很好。

葉太是否知道，當年納粹黨也對猶太人很好？法例明文規定：猶太人被送往別的地方，有權帶上一點錢和60磅行李。前日提過的凱爾納，就在日記稱呼這條仁慈的法例為「動物保護法」（Tierschutzgesetz）。葉太應該也認同納粹黨保障了猶太人權利，對嗎？

常言道：「可憐之人必有可恨之處。」 反過來說「可恨之人必有可憐之處」亦然。可恨者是欺人，可憐者是自欺。為了生存下去而自欺，德國人稱為「Lebenslüge」（人生謊言），尚情有可原，但葉太的自欺卻是另一回事：她總是假裝自己還有機會當特首，也假裝別人看不出她在假裝自己還有機會當特首，真不知是可憐抑或可笑。