肺炎瘟疫二零一九年爆發至今，流播之速，速於置郵而傳命，控制無從，全球染疫者以億計，死者也以百萬計。或曰病毒本是實驗室秘密研製的化學武器，意外洩漏，釀成大禍，是耶非耶，無法得知；而二零零三年也曾爆發一場肺炎瘟疫，是否同一研究的結果，更是不得而知。無論如何，化學武器之說，使人想起英文所謂Frankenstein monster（法蘭肯斯坦怪物）。

法蘭肯斯坦是十九世紀英國作家瑪麗．雪萊（Mary Shelley）小說《Frankenstein》的主角。他發明了神奇秘方，無知覺物體也可賦予生命，於是往停屍間收集骸骨，製成一魁梧的人形生物，不料其相貌恐怖，人見人懼。這怪物既自卑，又孤獨，就向其創造者法蘭肯斯坦報復，先後殺死他的弟弟、好友以及新娘子。法蘭肯斯坦誓要把這怪物毀滅，由歐洲一直追蹤到北極，終於在冰雪之中喪命，死前結識了一位北極探險家，遺言說：「做人應覓幸福於寧靜，莫逞無窮之欲。」（《Frankenstein》第二十四章）

今日的瘟疫，假如真是化學武器實驗室產品，那就好比法蘭肯斯坦怪物：創造者無法控制，反而飽受其害。降服世界的無窮欲望，不獨害人，而且害己。小說中的那怪物，目睹其創造者死亡之後，自知罪孽深重，悄然遠去，覓地自盡。但現實中的許多科學所產怪物，較之邪惡得多，不到人類滅亡，恐不罷休。